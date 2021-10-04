Самарский губернатор Дмитрий Азаров встретился с педагогами в канун их праздника. Торжественное мероприятие в режиме видеоконференции объединило около 70 тысяч работников сферы образования.

Глава региона провел встречу из самарской школы № 68, открытой в этом учебном году в поселке Мехзавод. Современное образовательное учреждение, оборудованное по самым современным требованиям, было построена благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

- День учителя - это не только профессиональный праздник для специалистов отрасли, но и праздник для каждого человека, который носит в сердце благодарность своим педагогам и наставникам. Учитель - особое призвание и одна из самых благородных профессий. Чтобы ребенок стал зрелой, творческой, самостоятельной личностью, настоящим гражданином нашей страны, нужно приложить немало усилий. Именно под вашим руководством, при вашей поддержке дети учатся познавать мир, делают первые самостоятельные шаги во взрослую жизнь. Вы наставляете, воспитываете детей, подаете направления для развития ребенка, в каждом видите талант. Сердечно благодарю всех педагогов за ваш труд, вклад в развитие нашего региона и России в целом. "От вас зависит, каким будет страна и общество", - сказал Дмитрий Азаров.

В рамках торжественной части губернатор поздравил лучших учителей с присвоением им почетных званий. Затем участники встречи обсудили вопросы развития отрасли образования Самарской области. По итогам 2020 года регион вышел на 11 место по качеству общего образования из 85 субъектов РФ. По отдельным позициям область заняла еще более высокие места - второе место по функциональной грамотности, седьмое - по практико-ориентированности школьного образования, восьмое - по качеству обучения школьников. Среди регионов Приволжского федерального округа Самарская область на 2 месте по уровню образования. По итогам финала VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2020 году регион занял 9 место в общекомандном зачете.

Благодаря нацпроекту "Образование" построена школа на 1500 мест в микрорайоне "Южный город", школа на 600 мест на Пятой просеке в Самаре, проведено обновление материальной базы двух коррекционных школ-интернатов в Тольятти и Новокуйбышевске. В 2021 году будут обновлены две школы-интерната - в Самаре и Жигулевске. За два года в регионе созданы и оснащены 87 центров гуманитарного и цифрового образования "Точка роста". В этом году в 64 школах, расположенных в малых городах и в сельских районах, создаются центры образования естественно-научной и технологической направленностей.

В регионе уже работают 40 детских мини-технопарков, открыты центр цифрового образования "IT-куб" и мобильный технопарк "Кванториум". В Самаре создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей "Вега", где установлено оборудование мирового стандарта. Создаются центры "IT-куб" в Тольятти и 10 мини-технопарков в школах Самарской области. За три года в области ведено в строй 50 детских садов на 13 943 места, а также 9 школ на 7950 мест.

- Все это дает мощный импульс для развития сферы образования, создает комфортные условия для педагогов и детей, улучшает жизнь жителей Самарской области, - сказал глава региона.

Педагоги обсудили с Дмитрием Азаровым наиболее актуальные вопросы отрасли. Были озвучены предложения по оптимизации методической деятельности и организации учебного процесса. Обсуждалась тема дистанционного обучения. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе областной Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 уполномочил муниципалитеты самостоятельно принимать решения о переводе учащихся на дистанционный режим.

- Я полностью согласен, что заочный формат никогда не заменит личного общения педагога и ученика, контакт глаза в глаза. Но, к сожалению, ситуация такова, что для сохранения здоровья и безопасности людей дистанционный режим возвращается. Уверен, это временные трудности, которые мы сообща преодолеем. Понимаю, что в таких условиях выпадает дополнительная нагрузка на педагогов. И хочу от вас услышать, что мы можем сделать, чтобы помочь вам, чтобы сделать учебный процесс удобнее для вас, учеников и их родителей, - заявил Дмитрий Азаров.

Комментарии

Светлана Мельникова, народный учитель Самарской области:

- Очень важно, что у нас были не только теплые и искренние поздравления, но и живое, честное общение с Дмитрием Игоревичем Азаровым. Это ценно, когда глава области так заинтересован в развитии сферы образования - очень много сделано в регионе в нашемьрегионе, и не только в Самаре, но и в районах. Приятно, что ему интересно и ценно мнение каждого педагога.

Софья Приказчикова, учитель английского языка школы №175:

- Сегодня создаются условия, чтобы мы, молодые специалисты, могли развиваться в своей профессии. И то, что Губернатор дает возможность быть услышанным, высказать свои предложения, вопросы - это имеет большое значения для нас.