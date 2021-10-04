Столица Среднего Поволжья встает на подземные рельсы

Самарцы показывают свое метро гостям, но сами пользуются им редко, ибо оно "никуда не едет", то есть не связывает новые жилые районы с центром города. А низкий пассажиропоток, в свою очередь, тяжким грузом ложится на городской бюджет: ежегодно подземка генерирует сотни миллионов рублей убытка.
Дело в том, что с 80-х годов, когда метро здесь начали строить, город-миллионник сильно изменился, а подземка, "зарывшись" в извечном недофинансировании, за ним явно не поспевала. Напомним, что Самарский метрополитен был открыт в декабре 1987 года и в настоящий момент включает в себя одну линию из 10 станций. Протяженность сети - всего 12,6 километра. Последняя станция - "Алабинская" - была открыта в 2014 году, однако и по сей день составы здесь курсируют по одному пути.
При этом рост автопарка (по числу машин на 1000 жителей Самара занимает 1-е место в стране) и не справляющийся с нагрузками наземный общественный транспорт доказывают, что без развития метро город встанет в глухую пробку. Достройка же хотя бы первой ветки могла бы уже повысить удобство и рентабельность подземки. По проекту на ней запланировано две новые станции - "Самарская", недалеко от здания облправительства, и "Театральная", рядом с центральной площадью имени Куйбышева и крупнейшими культурными учреждениями города. Региональные власти постоянно поднимали вопрос развития метрополитена, но он всегда упирался в недостаток средств.
Надежда разрулить многолетнюю проблему появилась после решения президента Владимира Путина о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов сроком на 15 лет под три процента годовых. Самарская область уже вошла в число первых, кому такой кредит одобрен. Отметим, что 75 субъектов РФ направили заявки на общую на сумму 975,7 млрд рублей, что значительно превышает утвержденный лимит в 500 миллиардов. Так что конкуренция за бюджетные кредиты весьма серьезная.
- Лимит для Самарской области превысил 10 миллиардов рублей. Это позволяет нам к 2024 году полностью завершить строительство первой линии. Таким образом, районы Безымянки будут связаны с административным, культурным центром Самары, - сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
На выделенные средства будет построена станция "Театральная", которая и завершит первую ветку метро, что позволит решить вопрос перевозки 3,5 млн пассажиров в год из новых быстрорастущих районов Самары в центр. Кроме того, новая станция снимет существующие технологические ограничения (у нее будет камера съездов, где вагоны смогут разворачиваться) и сократит интервал движения поездов с нынешних 15 до 5 минут.
- Известие о том, что Самаре выделены деньги на метро, точно обрадовала всех горожан, - комментирует житель города предприниматель Олег Ильдаров. - И здесь важно в целом знать, что проблемы решаются и за пределами Садового кольца. Теперь вот и в Самаре будет удобная подземка, меньше пробок и чище экология.