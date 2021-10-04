Столица Среднего Поволжья встает на подземные рельсы

Инфраструктурный кредит в 10,4 млрд рублей позволит Самаре завершить первую линию самарского метрополитена, которую строят уже более 30 лет.

Самарцы показывают свое метро гостям, но сами пользуются им редко, ибо оно "никуда не едет", то есть не связывает новые жилые районы с центром города. А низкий пассажиропоток, в свою очередь, тяжким грузом ложится на городской бюджет: ежегодно подземка генерирует сотни миллионов рублей убытка.

Дело в том, что с 80-х годов, когда метро здесь начали строить, город-миллионник сильно изменился, а подземка, "зарывшись" в извечном недофинансировании, за ним явно не поспевала. Напомним, что Самарский метрополитен был открыт в декабре 1987 года и в настоящий момент включает в себя одну линию из 10 станций. Протяженность сети - всего 12,6 километра. Последняя станция - "Алабинская" - была открыта в 2014 году, однако и по сей день составы здесь курсируют по одному пути.

При этом рост автопарка (по числу машин на 1000 жителей Самара занимает 1-е место в стране) и не справляющийся с нагрузками наземный общественный транспорт доказывают, что без развития метро город встанет в глухую пробку. Достройка же хотя бы первой ветки могла бы уже повысить удобство и рентабельность подземки. По проекту на ней запланировано две новые станции - "Самарская", недалеко от здания облправительства, и "Театральная", рядом с центральной площадью имени Куйбышева и крупнейшими культурными учреждениями города. Региональные власти постоянно поднимали вопрос развития метрополитена, но он всегда упирался в недостаток средств.

Надежда разрулить многолетнюю проблему появилась после решения президента Владимира Путина о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов сроком на 15 лет под три процента годовых. Самарская область уже вошла в число первых, кому такой кредит одобрен. Отметим, что 75 субъектов РФ направили заявки на общую на сумму 975,7 млрд рублей, что значительно превышает утвержденный лимит в 500 миллиардов. Так что конкуренция за бюджетные кредиты весьма серьезная.

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- Лимит для Самарской области превысил 10 миллиардов рублей. Это позволяет нам к 2024 году полностью завершить строительство первой линии. Таким образом, районы Безымянки будут связаны с административным, культурным центром Самары, - сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

На выделенные средства будет построена станция "Театральная", которая и завершит первую ветку метро, что позволит решить вопрос перевозки 3,5 млн пассажиров в год из новых быстрорастущих районов Самары в центр. Кроме того, новая станция снимет существующие технологические ограничения (у нее будет камера съездов, где вагоны смогут разворачиваться) и сократит интервал движения поездов с нынешних 15 до 5 минут.

- Известие о том, что Самаре выделены деньги на метро, точно обрадовала всех горожан, - комментирует житель города предприниматель Олег Ильдаров. - И здесь важно в целом знать, что проблемы решаются и за пределами Садового кольца. Теперь вот и в Самаре будет удобная подземка, меньше пробок и чище экология.