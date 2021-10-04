Уфимке помогли вернуться на родину после 30 лет рабства в Туркменистане

Власти Башкирии помогли вернуться на родину Гульбине Гильвановой, которая 30 лет прожила практически в рабстве в Туркменистане.

Родные женщины были уверены, что она умерла, так как Гульбина уехала в Туркмению 31 декабря 1990 знакомиться с родителями жениха, а затем перестала отвечать на письма. На самом деле оказалось, что официальный брак не состоялся, и она из невесты превратилась в бесплатную рабочую силу, выполняя тяжелую и грязную работу у сельчан. В прошлом году Гульбина рассказала свою историю одной из местных женщин, которая нашла через соцсети ее родную сестру - Рашиду Судакову.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе главы РБ, обращение от Рашиды Судаковой поступило Радию Хабирову через соцсети летом 2020 года. Сразу после этого он дал поручение своей администрации оказать всю необходимую помощь. Решение вопроса заняло более года, нужно было оформить паспорт лица без гражданства, загранпаспорт, визу, а также получить согласие властей на выезд женщины из страны. В итоге вывозили Гульбину спецрейсом, задействовав различные инстанции. Руководство республики распорядилось выделить ей на первое время денежную помощь, также ей помогут оформить российский паспорт.

Сейчас женщина живет с родственниками.