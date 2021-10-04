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Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье семья с грудным ребенком отравилась угарным газом

Текст: Валентина Зотикова

В Оренбуржье начата проверка по факту гибели семьи из трех человек. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

Фото: МЧС РФ
В Нижнем Новгороде завели дело по факту взрыва газа в жилом доме

Как сообщила в понедельник прокуратура Оренбургской области, трагедия произошла в селе Покровка Новосергиевского района. Сегодня около 14 часов 15 минут по местному времени в жилом доме были обнаружены тела мужчины, женщины и грудного ребенка.

На место происшествия выехал зампрокурора Андрей Вязиков. В ходе проверки предстоит установить причины случившегося. Кроме того, надзорное ведомство оценит действия лиц, ответственных за техобслуживание, проверку и ремонт внутридомового газового оборудования.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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