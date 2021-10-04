В Оренбуржье семья с грудным ребенком отравилась угарным газом

В Оренбуржье начата проверка по факту гибели семьи из трех человек. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

Как сообщила в понедельник прокуратура Оренбургской области, трагедия произошла в селе Покровка Новосергиевского района. Сегодня около 14 часов 15 минут по местному времени в жилом доме были обнаружены тела мужчины, женщины и грудного ребенка.

На место происшествия выехал зампрокурора Андрей Вязиков. В ходе проверки предстоит установить причины случившегося. Кроме того, надзорное ведомство оценит действия лиц, ответственных за техобслуживание, проверку и ремонт внутридомового газового оборудования.