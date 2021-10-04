В Саратове полицейский устроил майнинговую ферму в здании МВД

В Саратове сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности областного ГУ МВД задержали своего коллегу, который устроил майнинговую ферму прямо в служебном помещении.

Как сообщили в областном управлении СК, сотрудник РЭО ГИБДД Саратова во временно неиспользуемом помещении в здании полиции на Шестом Соколовогорском проезде установил и подключил к электросети два электронных устройства, с помощью которых майнил криптовалюту.

Ферма добывала виртуальные деньги более полугода. В результате министерство внутренних дел переплатило за электроэнергию с декабря прошлого и до июля нынешнего года 231 тысячу рублей.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Действия полицейского следствие расценивает как превышение должностных полномочий.