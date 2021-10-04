В Саратовской области возбудили дело после гибели трех человек в ДТП

В Саратовской области возбудили дело по ДТП, в котором погибли двое взрослых и ребенок.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, по предварительным данным на 537-м километре автодороги Р-22 (автоподъезд к Саратову от магистрали "Каспий") водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате ДТП 40-летний водитель встречной машины погиб на месте, пассажирка этой машины - 4-х летняя девочка умерла в карете скорой помощи. Еще одну пассажирку Hyundai, 36-летнюю женщину, успели довезти до больницы, где она скончалась.

По информации областного управления СК, уголовное дело возбуждено в отношении 57-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который находился за рулем внедорожника.

- Следователем подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проводятся следственные действия, - сообщили в пресс-службе ведомства.