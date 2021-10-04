В Удмуртии будут судить банду лжегазовиков, обманувших 550 пенсионеров

В Республике Удмуртия закончено предварительное следствие по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Фигурантами стали 16 человек - местные жители, а также граждане из Кировской области и Екатеринбурга.

Как рассказали в пресс-службе МВД по региону, обвиняемые, представляясь сотрудниками газообслуживающих и противопожарных организаций, проверяли квартиры пенсионеров и убеждали ветеранов и инвалидов в необходимости установки пожарных извещателей, детекторов дыма и сигнализаторов загазованности.

Стариков пугали штрафами за отсутствие этих приборов и убеждали покупать датчики по цене, в несколько раз превышающей их реальную стоимость. При этом участники группы показывали удостоверения, напоминающие документы сотрудников соответствующих служб, и были одеты в форму, похожую на спецодежду газовиков.

Следователи полагают, что за полтора года мошенники обманули 550 жителей Удмуртии и Кировской области. Пенсионеры отдали аферистам почти три миллиона рублей. Во время следствия 862 000 рублей пострадавшим вернули.

Сегодня уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Ижевска для рассмотрения по существу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.