Как изменился город Кемерово за пять лет

В последние годы Кемерово преобразился - это признают все. Мы решили вспомнить, какие знаковые объекты появились в областном центре с 2016 года. И с удивлением осознали, какими привычными уже стали для кемеровчан многие из них - как будто эти уголки города были такими уютными и благоустроенными всегда. Сегодня расскажем о пяти из них.

Бульвар Строителей стал Линейным парком

Строителей - один из самых протяженных и красивых городских бульваров. Для многих - любимое место прогулок. Причем кому-то больше нравится тенистый участок бульвара ближе к реке. Кому-то - самый шумный и многолюдный, от Ленина до Химиков. Кому-то - более открытое пространство "верхнего бульвара". За последние годы городу удалось реконструировать и превратить в современное пространство все участки бульвара Строителей, при этом сохранив уникальность каждого. Старый бульвар образца 1978 года остался лишь в памяти старожилов. Теперь это абсолютно новая прогулочная зона. Горожане знают, что часть бульвара от Химиков до Марковцева, ближе к ГЦС "Кузбасс", была благоустроена еще 2010-е в связи с открытием спорткомплекса. А в 2017 году был завершен первый этап реконструкции бульвара - тогда появился Линейный парк между Ленина и Химиков с необычными ландшафтными решениями. Именно тогда был создан новый стандарт городских изменений - кемеровчане убедились, как могут преобразиться привычные улицы. Отремонтировали комплексно и проезжую часть, и пешеходную зону, высадили 85 больших деревьев и 600 декоративных кустарников, установили детские и спортивные площадки. Поставили большой экран, где транслируются спортивные состязания, киноленты, и сцену, где теперь проходят массовые мероприятия. Через год, в 2018-м, пришел черед реконструкции второго отрезка бульвара - от кольца в сторону Московского проспекта. Убрали полуразвалившиеся бетонные плиты, уложили брусчатку. И снова применили оригинальные ландшафтные решения. Так появился самый протяженный в Кузбассе Линейный парк.

Сквер в микрорайоне Пионер

Добыча угля на шахте "Пионер" не ведется уже почти 60 лет, а бывший поселок шахты до сих пор живет и благоустраивается. В 2017 году здесь появился первый и пока единственный уютный сквер с зоной отдыха и детскими игровыми площадками.

Сейчас трудно представить, но раньше на этом месте, в самом центре поселка находилась самая настоящая свалка. Заброшенный пустырь, куда местные жители считали возможным выбрасывать мусор. Хотя рядом - центральные дороги, новый детский сад…

Раньше здесь стояли исторические дома. Двухэтажные, частично благоустроенные деревянные бараки, в которых когда-то жили первые инженерно-технические работники шахты. Кстати, по словам старожилов, на этом месте также располагался то ли магазин, то ли пельменная. В 90-е все эти здания пришли в аварийное состояние и были снесены. А территорию просто бросили…

Решение создать здесь, в сердце Пионера сквер пришло в 2016 году, тогда же был определен крайний срок завершения строительства - к 100-летию Кемерова. Положили асфальт, разбили сеть пешеходных дорожек, установили современные скамейки и урны. Перед создателями сквера стояла непростая задача - обыграть особенности рельефа, сделать зонирование. Потом поставили игровые комплексы для детей разного возраста. Раньше в Пионере подобной зоны отдыха просто не было, это первая за историю. Жители сквер очень полюбили и приходят сюда гулять в любое время года.

Сквер на улице Халтурина в Кировском районе стал уютным. Фото: Антон Мелентьев

Сквер на улице Халтурина, Кировский район

Этот уютный сквер в 21-м микрорайоне радует глаз: зеленый, уютный, здесь прогуливаются жители, мамы с колясками. На самом деле каких-то пять лет назад это место выглядело совсем иначе. Неопрятные заросли, старый потрескавшийся асфальт - неухоженное и даже страшное место. Хотя старожилы рассказывают, что изначально появившийся в 80-е годы вместе с жилой застройкой маленький парк был очень симпатичным. С тех пор прошло много времени: все помнят, какими тяжелыми были девяностые, как многое пришло в упадок. К 2016 году от былого уюта в сквере не осталось и следа. Да и вообще в тот период Кировский район считался подзабытым, внимания ему почти не уделялось. Пожалуй, как раз с этого сквера и началось большое обновление Кировского.

И в 2016-м была проведена большая работа: зеленую зону расчистили, положили ровный асфальт, поставили скамейки и урны, начали высаживать цветочки на клумбы. И сквер ожил, вновь наполнился детскими голосами. Здесь снова стало приятно гулять, жители начали собираться на праздники. И даже говорят, что скверу удалось вернуть былую популярность советских лет.

Реновация набережной и парка "Березовая роща", Кировский район

Обновление главной зоны отдыха в Кировском стало одним из эпохальных городских преобразований за последние пять лет. Преобразившуюся набережную сейчас называют одним из самых красивых мест в Кемерове. Сюда приезжают прогуляться жители других районов и даже привозят гостей города.

Ремонт - хотя однозначно это нечто гораздо большее, чем просто ремонт, - был произведен в 2018 году. Территория преобразилась полностью: не только асфальтовое покрытие, но и прогулочные зоны, газоны, клумбы - всё стало совершенно другим. Около 2000 квадратов парка заняла игровая зона, которой уделили особое внимание. Создатели парка старались, чтобы здесь было интересно играть ребятишкам разного возраста. Скалодром поставили - это было новшество! А еще сделали велосипедные дорожки, площадку с тренажерами. Здесь же появился и один из первых в столице Кузбасса памп-треков.

После реконструкции атмосфера набережной сразу в корне изменилась, именно это дало своего рода толчок к обновлению всего района. В 2020 году преобразования начались и в самом старом парке Кировского - Березовой роще. Полностью привести его в порядок за год или два невозможно - это, по сути, дикий лес площадью около 40 гектаров. Но уже удалось привести в порядок центральную аллею. Теперь она образует единое гармоничное пространство с набережной. Сделали современное покрытие - тротуарная плитка вместо старого разбитого асфальта, перевезли сюда скульптуру космонавтов из сквера возле областной библиотеки - она идеально вписалась по тематике, ведь именно в Кировском жил в детстве и ходил здесь в школу наш легендарный земляк, покоритель открытого космоса Алексей Леонов. Поставили новые красивые парковые диваны, расчистили поросль, добавили новые современные светильники и урны. В дальнейшем благоустройство Березовой рощи обязательно продолжится.

Реновация набережной и парка "Березовая роща" стала одним из самых масштабных городских преобразований. Фото: Мария Фетисова

Мини-скверы вдоль проспекта Ленина

В 2020 году путевку в новую жизнь получили небольшие скверы вдоль проспекта Ленина, которые располагаются около домов №68, 74, 80 и 86. Ремонта эти зоны отдыха на тот момент не видели очень давно, состояние оставляло желать лучше. А ведь проспект Ленина - это главная магистраль города. Работы велись по нацпроекту "Жилье и городская среда". Первым делом демонтировали старое покрытие, уложили новую тротуарную плитку, установили бордюры, привели в порядок газоны. Затем поставили современные парковые диваны, урны и светильники, разбили красивые клумбы. Совершенно другой облик стал, другая атмосфера. Пешеходный тротуар, который связывает между собой четыре мини-сквера, тоже отремонтировали. И микрорайон получил современную, выполненную в едином стиле прогулочную зону.

В 2020 году путевку в новую жизнь получили небольшие скверы вдоль проспекта Ленина. Фото: Антон Мелентьев

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