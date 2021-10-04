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Рубрика: Власть

Путин обсудил возможность создания двух городов-миллионников в Кузбассе

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(8577)
Кемерово и Новокузнецк могли бы стать "миллионниками" к 2030 году, но нужна господдержка. О развитии городов, новых инвестпроектах, борьбе с инфекциями и перспективах курорта Шерегеш шла речь на встрече президента Владимира Путина с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым в Ново-Огареве.
Чтобы молодежь не уезжала, заметил Владимир Путин, ей нужно дать перспективы развития. Фото: Алексей Дружинин/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС Чтобы молодежь не уезжала, заметил Владимир Путин, ей нужно дать перспективы развития. Фото: Алексей Дружинин/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Чтобы молодежь не уезжала, заметил Владимир Путин, ей нужно дать перспективы развития. Фото: Алексей Дружинин/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Знаю, что у вас ряд хороших инвестиционных проектов наметился к реализации", - заметил Путин и поинтересовался наиболее важными. Цивилев передал просьбу ветеранов: помочь побыстрее построить поликлиники - ремонтировать уже нет смысла. Он сообщил о готовности больничного инфекционного комплекса в Новокузнецке. "Чуму можно лечить, но мы планируем, что он перейдет на ВИЧ и на туберкулез", - рассказал губернатор. "Это самые острые проблемы для Кемерово", - прокомментировал президент. Кроме того, со следующего года стартует программа ремонта школ, и Цивилев предложил запустить такую же по детсадам, попросив о поддержке.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Амбициозные планы - по туризму. "Шерегеш, наш курорт, вошел в национальный проект", - сообщил Цивилев. "По оценке всех экспертов, за сентябрь у нас продаж на этот сезон больше, чем в Сочи", - уточнил он. Но не хватает аэропорта. Ближайший - в Новокузнецке, это 180 км. По железной дороге долго, автобусом по горам - еще и опасно. Есть инвестор, который построит терминал, область готова подвести дороги и коммуникации. "Но нужна взлетно-посадочная полоса, - объявил Цивилев. - Если вы нас поддержите, то тогда мы точно будем претендовать на вхождение в топ лучших горнолыжных курортов мира". На вопрос, сколько стоит полоса, губернатор ответил, около 2,8 млрд рублей. Еще он попросил поддержки в организации особой экономической зоны рядом с Кемерово. Это создало бы высокотехнологичные рабочие места во внеугольной отрасли.

Шерегеш сможет стать одним из лучших мировых горнолыжных курортов, если там появится аэропорт

Кузбасс - один из самых урбанизированных регионов - 20 городов строились по принципу: вокруг шахты или завода. Но молодежь уезжает, нужно привлекать людей, а в малые города не очень хотят ехать. "Потому что это моногорода в основном", - согласился Путин. Цивилев попросил помочь создать два "миллионника" на базе Кемерова и Новокузнецка. "Будем сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома", - пояснил он. "Чтобы сносить кварталы, нужно понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут", - заметил президент. "Мы будем выкупать, это естественно. Будем предоставлять новые квартиры в новых современных домах", - заверил собеседник. "Непростая работа все равно. Нужно работать с каждой семьей", - указал Путин. "Мы такую работу ведем", - сказал Цивилев. Программа началась, но за региональные средства это будет долго. А при поддержке сверху можно уже к 2030 году все сделать. "Надо удерживать молодежь, она убегает", - переживал губернатор. "В конечном итоге это все равно рабочие места, потому что, чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития", - заметил президент.

После встречи был опубликован указ президента о награждении Сергея Цивилева орденом Дружбы за вклад в развитие Кемеровской области - Кузбасса.

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