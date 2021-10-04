В новосибирской школе старшеклассники сломали мальчику позвоночник

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Следственного управления СК России по Новосибирской области Антону Бадулину взять на контроль проверку инцидента, произошедшего в учебном заведении в Железнодорожном районе Новосибирска.

По предварительным данным, избитый в школе старшеклассниками 8-летний мальчик получил компрессионный перелом позвоночника. Учителя не проследили за безопасностью учеников. СУ СК России по Новосибирской области организовало проведение доследственной проверки по материалам СМИ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, предстоит дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения. По результатам будет принято процессуальное решение.