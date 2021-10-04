В Иркутске учеников эвакуировали из школы из-за распыления газа

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве в связи с происшествием в школе Октябрьского района Иркутска. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.

Утром 4 октября один из учеников восьмого класса распылил в школьном коридоре газ из баллончика. По данным прокуратуры, дети были эвакуированы из учебного заведения.

В результате двум пятиклассникам потребовалась медицинская помощь. После врачебного осмотра детей отпустили домой.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства случившегося. Также свою проверку проводит районная прокуратура.