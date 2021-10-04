Томские ученые предложили отредактировать ДНК заразных клещей

Ученые Биологического института Томского государственного университета ведут поиск микроорганизмов, с помощью которых можно точечно уничтожать опасных для человека клещей. Причем только тех, что разносят клещевой энцефалит, боррелиоз и другие серьезные инфекции, подчеркивают в пресс-службе вуза.

Сейчас участники научной группы исследуют весь спектр микроорганизмов, населяющих кишечник трех самых распространенных в Сибири и на Дальнем Востоке видов клещей - таежных, луговых и клещей Павловского. Как отметила старший научный сотрудник лаборатории экологии, генетики и охраны окружающей среды Биологического института ТГУ Алина Коханенко, именно в кишечнике паукообразных находятся микробы-возбудители опасных заболеваний.

Как только удастся выявить самые распространенные микроорганизмы, встречающиеся в кишечнике уже зараженных клещей, ученые отредактируют их ДНК. В частности, он планируют внедрить в ДНК микробов токсичный агент. Этот агент будет реагировать на возбудителей инфекций, выделяя яд в полость кишечника и тем самым убивая зараженного клеща.

По словам Алины Коханенко, такой способ борьбы с переносчиками опасных инфекций будет более экологичным и безопасным. Он позволит точечно уничтожать только зараженных особей, не нанося вред всей популяции клещей, ведь они играют важную роль в поддержании баланса природной экосистемы. Кроме того, можно будет отказаться от масштабных противоклещевых обработок, наносящих вред не только популяции клещей, но и другим представителям флоры и фауны.