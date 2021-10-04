В Иркутской области вандалы запятнали мемориал жертвам репрессий

Мемориал жертвам политических репрессий, находящийся рядом с поселком Пивовариха Иркутской области, подвергся нападению неизвестных. Информация об акте вандализма передана в полицию, сообщает сегодня пресс-служба правительства региона.

Вандалы нанесли на звонницу и стены памяти с фотографиями людей, расстрелянных в годы сталинских репрессий, оскорбительные надписи. Для этого неизвестные использовали краску из баллончиков.

Сотрудники областного Центра по сохранению историко-культурного наследия организовали восстановительные работы. Надписи удалось смыть, рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Добавим, мемориал установлен на месте захоронения, обнаруженном в 1989 году. Согласно архивам ФСБ, в годы массовых репрессий на территории области были расстреляны около 15 тысяч человек. На стенах памяти Мемориала записаны все известные фамилии жертв.