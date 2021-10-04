На Ставрополье больше 17 тысяч человек остались без отопления

В Невинномысске Ставропольского края из-за прорыва трубы диаметром больше полуметра произошло аварийное отключение теплоснабжения. В зоне отключения оказались почти 17,5 тысячи человек и 17 социально-значимых объектов: школ, детсадов и других. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставрополью.

- В результате порыва трубы диаметром 530 мм, произошло аварийное отключение теплоснабжения. В зоне отключения находится 141 многоэтажный дом. Людей, оставшихся без тепла, 5 816 детей, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сейчас на месте прорыва срочно начаты аварийно-восстановительные работы. На месте устраняют прорыв несколько бригад "Крайтеплоэнерго". Ремонт обещают закончить к вечеру 4 октября.

Отопление на Ставрополье включили около недели назад, в регионе резко похолодало в конце сентября. Сейчас температура ночью опускается до 2-3 градусов.