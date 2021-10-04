В октябре угроза лесных пожаров повышена для 9 регионов

Осень с ее низкими температурами и дождями - не повод считать, что пожароопасный сезон миновал. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, только за одни прошедшие сутки в России ликвидировано 9 лесных пожаров на площади 38 гектаров. Кроме того, на октябрь составлен тревожный прогноз рисков возгораний в лесах в различных регионах страны.

"В октябре параметры пожарной опасности будут повышены в 9 регионах России. В Южном и Северо-Кавказском ФО - на всей территории Адыгеи и Карачаево-Черкесии, а также в южной части Краснодарского края. В зоне особого внимания в Сибири - юг Иркутской области. На Дальнем Востоке - Еврейская автономная область, юг Забайкальского, Хабаровского краев и Сахалинской области, северо-запад Приморского края", - сказано в подготовленном прогнозе на октябрь. В Анапе загорелось здание на площади 500 "квадратов"