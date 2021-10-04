В октябре угроза лесных пожаров повышена для 9 регионов

Новости

В США произошел масштабный разлив нефти 06:52
Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Красноярском крае 06:13
Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ 11 деятелям культуры 06:13
В Приморье проверят морепродукты после обнаружения ядовитых водорослей 05:15
Yonhap: Северная и Южная Кореи восстановили работу по каналам связи 04:58
СК завел уголовное дело после падения вертолета в Подмосковье 04:40
В России названы города-лидеры по уровню зарплат 04:30
Золотая осень задержится в центре европейской части России до пятницы 04:20
Неизвестный облил краской бюст Джорджа Флойда на площади в Нью-Йорке 03:58
Правительство премьер-министра Японии Есихидэ Суги ушло в отставку 03:58
В Хабаровском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом 03:52
Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа 03:35
Юрист предупредил об опасности платежей с чужой банковской карты 02:46
КНДР восстановит 4 октября каналы связи с Южной Кореей 02:00
SVT: В Швеции в ДТП погиб карикатурист Ларс Вилкс 01:42
Эксперт: После перенесенного коронавируса риск заболеть ОРВИ выше 00:46
Пушков посоветовал Зеленскому не путать наглость и силу во внешней политике 00:25
МИД РФ ждет реакции Лондона на данные о финансировании НКО в России 03.10.2021
Захарова напомнила о планах США бороться с коррупцией 03.10.2021
Китай предупредил мир о появлении нового вируса 03.10.2021
Сестры Аверины боялись возвращаться к выступлениям из-за судейства в Токио 03.10.2021
Винер-Усманова надеется, что Аверины выиграют золото на Олимпиаде в Париже 03.10.2021
За сутки 82 военнослужащих вылечили от коронавируса 03.10.2021
Саакашвили отсидит в тюрьме минимум шесть лет 03.10.2021
Россиянам пообещали аномально снежную зиму 03.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
04.10.2021 04:54
Рубрика: Происшествия

В октябре угроза лесных пожаров повышена для 9 регионов

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(8577)
Осень с ее низкими температурами и дождями - не повод считать, что пожароопасный сезон миновал. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, только за одни прошедшие сутки в России ликвидировано 9 лесных пожаров на площади 38 гектаров. Кроме того, на октябрь составлен тревожный прогноз рисков возгораний в лесах в различных регионах страны.

"В октябре параметры пожарной опасности будут повышены в 9 регионах России. В Южном и Северо-Кавказском ФО - на всей территории Адыгеи и Карачаево-Черкесии, а также в южной части Краснодарского края. В зоне особого внимания в Сибири - юг Иркутской области. На Дальнем Востоке - Еврейская автономная область, юг Забайкальского, Хабаровского краев и Сахалинской области, северо-запад Приморского края", - сказано в подготовленном прогнозе на октябрь.

В Анапе загорелось здание на площади 500 "квадратов"
В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СКФО СФО Иркутская область ДФО Сахалинская область ДФО Приморский край

Главное сегодня

Президента Украины уличили в операциях с офшорами
Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа
Эксперт: После перенесенного коронавируса риск заболеть ОРВИ выше
СК завел уголовное дело после падения вертолета в Подмосковье
Россиянам пообещали аномально снежную зиму
СК показал кадры с места убийства трех девушек в Оренбуржье
Верховный суд разъяснил, кто ответит за пропажу арестованного приставами имущества