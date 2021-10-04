Видео: Улицы Махачкалы затопило после дождя

В Махачкале в результате многодневных дождей оказались затоплены несколько улиц в низменной части города. Система ливневой канализации не справилась с дождевым паводком и работники служб ЖКХ переведены на усиленный режим работы.

По словам начальника Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалима Дадашева, за сутки выпало 77 процентов от месячной нормы осадков.

Как сообщает пресс-служба администрации Махачкалы, подтопление произошло на проспектах Акушинского и Петра Первого, улицах Бейбулатова и Азизова.

- Специалисты оперативно выехали на данные участки и проводят работу по устранению последствий обильных осадков. Соответствующие мероприятия буду проходить до улучшения погодных условий, - сказал представитель МБУ "Махачкала-1" Руслан Ибрагимов.

По данным синоптиков, стихия сникнет только к вечеру пятого октября.