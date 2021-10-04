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04.10.2021 20:25
Рубрика: Происшествия

ВС РФ разъяснил, когда сотрудника нельзя обвинить в неявке на работу

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8578)
Важное для граждан и их работодателей разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда изучил спор сотрудника со своим начальством. Речь шла о прогуле.
Верховный суд РФ: работодатель должен доказать проступок сотрудника и соразмерность его наказания. Фото: iStock Верховный суд РФ: работодатель должен доказать проступок сотрудника и соразмерность его наказания. Фото: iStock
Верховный суд РФ: работодатель должен доказать проступок сотрудника и соразмерность его наказания. Фото: iStock

Наша история случилась в Ингушетии, где женщина не пришла утром на работу по причине того, что в тот злополучный для нее день въезд в город был перекрыт из-за официального культурного мероприятия. Сотрудница предупредила по телефону заместителя директора предприятия, но это его не убедило. И спустя несколько дней она была уволена за прогул. Работница с наказанием не согласилась и попыталась обжаловать действия работодателя в суде, но две местные судебные инстанции подтвердили, что ее работодатель действовал правильно и законно. А вот Верховный суд с такими решениями не согласился. Кроме того, Верховный суд РФ объяснил, какие ошибки допустили коллеги, когда рассматривали этот спор.

Фото: iStock
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А теперь детали дела. Наша героиня трудилась в архиве начальником одного из отделов . И в один из осенних дней она утром не пришла на службу. Дело в том, что жила она в пригороде, а въезд в город был перекрыт сотрудниками ГИБДД. Расспросив полицейских и выяснив, что въезд в город закрыт практически до конца рабочего дня из-за культурного мероприятия, женщина позвонила на работу и предупредила заместителя директора, что ее сегодня на работе не будет.

Спустя четыре дня работодатель попросил ее написать объяснительную. Сотрудница изложила на бумаге все то же самое, что говорила по телефону заместителю директора. Но директор учреждения уволил ее за прогул.

Женщина посчитала увольнение незаконным. Гражданка отправилась в суд. В своем иске она просила восстановить ее на работе в прежней должности, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда и расходов на оплату услуг представителя. Истица в своем заявлении в суд напомнила, что за все время работы в архиве не получила ни одного дисциплинарного взыскания.

Но в суде женщине не повезло. Магасский районный суд Ингушетии посчитал увольнение женщины совершенно законным. Такое решение истица обжаловала. Но Верховный суд республики поддержал позицию первой инстанции. По мнению местных судов, у истицы была возможность добраться на работу в объезд через другой населенный пункт. Правда, такой обход был за десятки километров. Но в решениях судов говорилось, что в тот день въезд в город был перекрыт только на одном проспекте. С таким решением бывшая сотрудница архива не согласилась и обратилась в Верховный суд РФ. В итоге Судебная коллегия по гражданским делам ВС отменила местные судебные акты и отправила дело на новое рассмотрение.

Работодатель должен представить доказательства проступка и соразмерности наказания работника

Вот главные моменты из разъяснений ВС. Сначала высокий суд процитировал позицию Конституционного суда (определение от 19 февраля 2009 года). В этом решении Конституционный суд сказал, что "при разрешении конкретного дела суд действует не произвольно, а исходит из общих принципов юридической, а, следовательно, и дисциплинарной ответственности (в частности, таких как справедливость, соразмерность, законность)".

И еще Верховный суд РФ обратил внимание на следующие обстоятельства - работодатель должен представить доказательства совершения дисциплинарного проступка и соразмерности тяжести наказания за действия работника. А еще суды обязаны определять, какие важные обстоятельства установлены и какой закон надо применить по этому делу. (Об этом сказано в статье 196 ГПК.) Требовалось выяснить, была ли у истицы возможность выехать на работу, предпринимала ли она действия для того, чтобы въехать в город. Предупредила ли она начальника о вынужденном отсутствии на работе и его причинах.

Фото: iStock
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В частности, подчеркнул ВС, местным судам надо было определить, учитывались ли работодателем тяжесть проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, а также поведение гражданки и ее отношение к труду. Местные суды не выяснили, знала ли сотрудница о том, что на работу можно добраться через другой населенный пункт. Еще Верховный суд РФ напомнил о том, что при рассмотрении дела нельзя ограничиваться формальным применением норм. А выводы суда не должны быть общими и абстрактными. Иначе нарушается смысл судопроизводства.

По мнению опытных экспертов, есть два подхода к разрешению таких споров. Первый - формально-юридический, в основе которого буквальное толкование норм статьи 81 Трудового кодекса о прогуле, когда работник подлежит увольнению уже за сам факт отсутствия на работе без уважительных причин. Второй - гуманистический, он основан на тезисах Верховного суда РФ о необходимости выяснять поведение работника, наличие у него прошлых взысканий, ущерб от прогула и другие обстоятельства, без которых "увольнение нельзя назвать обоснованным". В нашем случае, по мнению профессионалов, более взвешенным является подход ВС РФ, поскольку он требует большей ответственности при принятии решения об увольнении.

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