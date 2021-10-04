Две шведки снимут фильм о спасших их в море мурманских моряках

Шведский режиссер Хелена аф Клеркер (Рундквист) и ее подруга Шарлотта Оберг снимут фильм о мурманских моряках, которые спасли их в открытом море в ноябре 1984 года. Об этом "РГ" сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

В то время Хелене было 19 лет. Вместе со своей подругой она отправилась кататься на лодке по заливу у шведского острова Ведде. Девушек унесло в открытое море, где они провели двое суток.

- Они отчаялись и уже не надеялись остаться в живых, - рассказала директор Центра Светлана Солдатова. - По их рассказам, рядом с ними всплыла подводная лодка. Девушки принялись кричать и махать руками, но подводная лодка погрузилась в море и ушла. Через некоторое время они заметили вдали судно, но уже не пытались привлечь к себе внимание, поскольку оно находилось далеко. И вдруг судно развернулось и подошло к ним! Это был сухогруз "Дагестан" Мурманского морского пароходства, который взял полузамерзших девушек на борт.

Спустя много лет Хелена решила встретиться со своими спасителями. За это время она собрала материал, чтобы снять об этом случае документальный трехсерийный фильм для телевидения Швеции.

Уже известно, что несколько бывших членов экипажа "Дагестана", в том числе его капитан Вячеслав Кузьменков, живут в Мурманске.

- Мы надеялись, что Хелена приедет в Мурманск, но это оказалось невозможно из-за ковидных ограничений, - отметила Светлана Солдатова. - Есть шанс организовать приезд в Мурманск съемочной группы, которая возьмет интервью у моряков с "Дагестана". Хотелось бы обратиться к мурманчанам: если вы или ваши знакомые были участниками тех далеких событий и готовы дать интервью для документального фильма, звоните нам по телефону: 8-921-511-05-00 или пишите в группу Центра кинопроизводства Мурманской области в социальной сети.

Кроме того, по мнению Солдатовой, эта история может стать прекрасным сюжетом для полнометражного игрового фильма. В дальнейших планах регионального Центра развития кинопроизводства - попытаться организовать его съемки.