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Рубрика: Культура

"Ленфильм" обнулил долги и перезапускает производство

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(8577)
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещание по поводу развития киностудии "Ленфильм". Среди основных тем - создание современной технологической базы и инфраструктуры, ребрендинг, развитие новых направлений деятельности.

В совещании участвовали министр культуры Ольга Любимова, председатель совета директоров акционерного общества "Киностудия "Ленфильм" Федор Бондарчук, генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, продюсер Наталья Дрозд, кинорежиссер Алексей Герман....

Фото: Наталья Четверикова
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Татьяна Голикова отметила, что сохранение базовых отечественных киностудий стратегически важно для государства. Стратегия развития "Ленфильма", принятая в сентябре 2021 года, предусматривает, что студия должна вернуть себе статус центра дебютного кино. Как сказала Ольга Любимова, "мы не ждем в ближайшие два года каких-то блокбастеров, масштабных картин. Мы хотим, чтобы молодые ребята могли трудиться, развиваться, реализовываться на родной киностудии". Этому может способствовать законопроект о 100-процентном финансировании дебютных картин, о котором напомнила Татьяна Голикова.

Федор Щербаков рассказал о текущем состоянии "Ленфильма": "За этот год удалось решить ситуацию с долгами, практически обнулить их". Кроме "обнуления" долгов, хорошая новость - перезапуск производства. Реализации планов поможет то, что все доходы от "золотой коллекции" "Ленфильма" будут делиться в пропорции 50 на 50 - половина киностудии, половина Госфильмофонду. Об этом сказала Татьяна Голикова, подводя предварительные итоги совещания.

Также разрабатывается концепция превращения "Ленфильма" в культурное городское пространство, открытое для жителей и туристов.

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