Суд счел за ДТП неудачную посадку в автомобиль

Суд в Вологодской области отправил на сутки под арест таксиста, который тронулся раньше времени. В результате фальстарта пострадала пассажирка. В вину же таксисту поставили не рывок раньше времени, а оставление места ДТП.

Не только спортсмены, но и таксисты должны останавливаться и возвращаться назад после фальстарта. Если кто-то пострадал от несвоевременного рывка, это типичное ДТП. Так посчитал суд. А значит, просто так не уедешь.

"Суд установил, что 10.07.2021 г. в 00.18 водитель одного из сервисов такси 54-летний Сергей Г. при посадке пассажиров с автобусной остановки начал движение и причинил телесные повреждения 21-летней вологжанке. После чего он оставил место ДТП, участником которого являлся", - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Сотрудникам полиции потерпевшая рассказала, что была с двумя подругами, вызвала такси к автобусной остановке на ул. Герцена, 14. Подъехала красная машина, подруги сели в салон.

"Когда потерпевшая стала садиться на заднее сиденье и еще не полностью закрыла дверь, водитель начал движение. Ее правая нога волочилась по асфальту, пока она и ее подруги не закричали и водитель не остановился, - продолжают в пресс-службе. - В подтверждение своих слов девушка предоставила фотографию поврежденной обуви. На следующий день она обратилась за медицинской помощью, где ее направили на амбулаторное лечение".

Водитель пояснил, что сам не видел происшествия (оказавшегося, к его большому удивлению, дорожно-транспортным). При посадке в автомобиль, как рассказал таксист, потерпевшая споткнулась и ударилась. Он начал движение, когда в салоне погас свет. То есть из водительского кресла все выглядело как недоразумение.

Женщина не успела сесть, когда автомобиль тронулся. Из-за этого правая нога стала волочиться по асфальту и сломался каблук. И хотя жертва осталась в салоне, таксист не должен был уезжать

Тем более что и сама девушка - к счастью - не сильно пострадала.

"Согласно заключению эксперта, повреждения ноги потерпевшей расцениваются как не причинившие вред здоровью", - поясняют в суде.

Однако каблук уж точно не отделался легким испугом.

Для того чтобы какое-то происшествие на дороге стало де-юре ДТП, должны совпасть два условия. Первое: в деле должен фигурировать автомобиль, без него никуда. Второе: этот автомобиль должен нанести кому-то или чему-то вред. Необязательно машине врезаться в другую машину или сбивать пешехода, есть масса других ситуаций, когда водитель обязан остановиться и вызвать ГИБДД. И судебная практика постоянно подбрасывает все новые неловкие моменты, которые, как оказывается, тоже могут быть засчитаны за ДТП.

"Мировой судья назначил Г. наказание в виде суток административного ареста - наказание Г. отбыл 28.09.2021 г.", - рассказали в суде.

Надо заметить, что водителя еще пожалели: назначили минимальное наказание, но не стали лишать прав.

Однако, как поясняют юристы, теперь пострадавшая также вправе обратиться в суд и потребовать возмещения ущерба. Например: восстановления каблука.