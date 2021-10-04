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Рубрика: Происшествия

В Карелии мужчина пойдет под суд за убийство новорожденных щенков

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Сортавальском районе Карелии возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины за убийство щенков на глазах детей.

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Дело завели по статье 245 УК РФ - жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

О ЧП стало известно после публикации информации в одной из групп в соцсети. Родители пояснили сотрудникам уголовного розыска, что дети со слезами на глазах рассказали, что мужчина на улице истязал новорожденных щенков. Он не обращал внимания на ребят. А те, услышав жалобный писк, убежали.

Полицейские нашли этого человека. Он пояснил, что избавиться от новорожденных щенков его попросила знакомая.

Теперь гражданину придется отвечать по суду за жестокое обращение с животными. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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