В Ленобласти полиция нашла незаконную майнинговую ферму

В поселке Новый свет Гатчинского района Ленинградской области обнаружена незаконная майнинговая ферма. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, к производству криптовалюты полицию привел сигнал о незаконном потреблении электроэнергии.

Сначала удалось выявить несанкционированное вмешательство в программное обеспечение электросчетчика трансформаторной будки.

- Электроснабжение из данного трансформатора было подведено к ангару, владельцем которого являлось общество с ограниченной ответственностью, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - По всей площади ангара на металлических стеллажах находилось более 500 устройств с видеокартами для майнинга криптовалюты. Предварительный ущерб составил порядка 4,5 миллиона рублей.

Сейчас оборудование изъято, электросчетчик со следами воздействия направлен на исследование. Эти предметы станут вещественными доказательствами в рамках уголовного дела, которое возбуждено по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба". Виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.