В Петербурге соберутся специалисты по церковному искусству

С 5 по 8 октября в Северной столице пройдут лекции, дискуссии, мастер-классы в рамках международного культурного проекта "Современное изобразительное церковное искусство: вопросы техники и технологии". Проект посвящен 800-летию святого благоверного князя Александра Невского.

Проект представляет собой площадку для объединения культурно-теоретических и практических исследований в области современного церковного искусства.

- Мы собираем вместе искусствоведов, художников, реставраторов, историков, музейных работников, мастеров по византийской иконописи, фреске, золотому шитью, золочению, каллиграфии, художественной керамики и многих других. Это уникальная возможность обменяться опытом, посмотреть, в каких областях успехи, и где, наоборот, проблемы, и как их можно решить. Кроме специалистов из России, свое участие в проекте уже подтвердили коллеги из Италии, Финляндии, - подчеркнул Дмитрий Мироненко, куратор проекта, руководитель иконописной мастерской Александро-Невской лавры.

Кстати, что касается икон, то современные святые образы обычно пишутся с соблюдением древних канонов и натуральными красками. В краски добавляются яичный желток, растительные масла. Красящие пигменты - натуральные, истолченные лазурит, малахит и другие самоцветы. В качестве золотой краски используется настоящее сусальное золото.

Готовые иконы покрываются слоем олифы на основе лучших натуральных смол и масел, в том числе орехового. Технологии, пришедшие из Древней Руси, Византии, эпохи Возрождения, позволяют сотворить иконы, краски которых не поблекнут и за столетия.

Организаторы проекта - АНО культурно-просветительский центр "Образ будущего" совместно с иконописной мастерской лавры и Феодоровским собором в память 300-летия Дома Романовых. Проект поддержан комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

Вход на теоретические мероприятия - свободный, на мастер-классы - по предварительной записи. Прямые трансляции дискуссионных площадок, круглых столов и мастер-классов будут идти на нескольких ресурсах, в том числе в группе "Вконтакте" и на странице в Facebook Александро-Невской лавры.