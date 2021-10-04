В Петербурге ушла из жизни Ольга Старовойтова

В Санкт-Петербурге на 74-м году жизни ушла из жизни Ольга Старовойтова. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский. Сейчас на персональной странице сестры Галины Старовойтовой появляются многочисленные соболезнования.

Ольга Старовойтова возглавляла фонд, учрежденный в память о сестре Галине и его задачи определяла не только как мемориальные, но и как "реальная работа на перспективу".

О дате и месте прощания с Ольгой Старовойтовой станет известно позднее.

Справка "РГ"

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Федеральной партии "ДемРоссия" Галина Старовойтова была застрелена в подъезде собственного дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.