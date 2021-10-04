Великий Князь Георгий Романов обвенчался в Исаакиевском соборе Петербурга

В первый день октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга состоялась церемония венчания Великого Князя Георгия Михайловича Романова и его невесты Виктории Беттарини. Это "первое более чем за сто лет бракосочетание представителя дома Романовых в России", подчеркнули устроители праздничных торжеств.

Гражданская церемония бракосочетания пары прошла в начале сентября и широко не освещалась. Свадебные торжества устроили именно в честь венчания. В Петербург были приглашены многочисленные российские и иностранные гости, а для прессы допуск в храм осуществлялся только на основании аккредитации. Обряд провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Жених прибыл в Исаакиевский собор самостоятельно, невеста Виктория - в сопровождении отца, итальянского дипломата Роберто Беттарини. Кстати, это имя она получила при крещении, чтобы церемония венчания стала возможной. Ее платье отличалось строгими линиями и кроем. Главным украшением невесты стала двуслойная фата с многометровым шлейфом, украшенная златошитым гербом Российской империи, в руках невеста держала букет из белых орхидей.

Специально для выхода новобрачных были открыты врата Исаакиевского сбора, выходящие в сторону ЦВЗ "Манеж". Рота почетного караула обнажила сабли, салютуя молодоженам. Георгий и Виктория поцеловались на ступенях и поблагодарили Петербург за теплый прием.

Главным украшением невесты стала двуслойная фата с многометровым шлейфом, украшенная златошитым гербом Российской империи

После венчания состоялся протокольный торжественный ужин. Он проходил в европейском стиле под аккомпанемент выступлений звезд классической сцены. Стол был сервирован в Российском этнографическом музее. А завершилось все праздничным фейерверком.

А между тем в Москве

Каждая десятая пара в столице выбирает регистрацию брака в МФЦ. С 1 октября эта услуга стала доступна во всех многофункциональных центрах столицы.

Москвичи Екатерина Шуманова и Матвей Столяревский решили обойтись без свадебной суеты, которая, как правило, возникает с поиском ресторана, заказом музыкантов, лимузина, многоярусного торта и прочих атрибутов шумного застолья. Влюбленные - будущие врачи, учатся в ординатуре. Она - инфекционист, он - травматолог. "Мы познакомились семь лет назад, еще на первом курсе университета, - рассказывает Екатерина. - Нам нравится осень, поэтому решили расписаться в начале октября. Узнали, что теперь узаконить отношения можно не только в ЗАГСе, но и в МФЦ. Быстро и без пафоса, к тому же рядом с домом. Словом, то, что нам нужно. Заявление подали в середине августа онлайн на портале gosuslugi.ru. Выбрали дату - 2 октября - и ближайший к дому МФЦ на улице Гарибальди, 6. Уже на следующий день нам пришло подтверждение о том, что мы можем прийти в назначенный день".

Екатерина Шуманова и Матвей Столяревский - одни из 4,5 тысячи московских молодоженов, решивших расписаться в МФЦ. Фото: Сергей Михеев

Несмотря на то что пара отказалась от пышного и яркого праздника, невеста была все-таки в красивом свадебном платье, с букетом, а жених с кольцами. Сопровождали молодых свидетели - близкие друзья ребят. На входе влюбленные, как и обычные посетители МФЦ, взяли талончик и стали дожидаться своей очереди. Они, кстати, предусмотрительно выбрали вечерние часы для визита в офис, когда посетителей в нем почти не было. Когда на табло загорелось "Окно номер 8", молодые подошли к специалисту центра. А дальше все, как в ЗАГСе: молодожены поставили подписи в актовую запись и получили свидетельство о заключении брака. Юридических отличий процедуры заключения брака в ЗАГСе и центрах госуслуг "Мои документы" нет. Затем новоиспеченные супруги обменялись кольцами и под традиционное "горько" приняли поздравления друзей. Отпраздновать решили дома, по-семейному.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе комплекса социального развития Москвы, в некоторых МФЦ города зарегистрировать брак можно было еще с конца мая. Услуга оказалась популярна у горожан - около 10 процентов браков заключается в МФЦ. "Для неторжественной регистрации не нужна длительная подготовка, чаще всего ее выбирают молодожены, которые рассчитывают на сокращение срока ожидания регистрации по семейным обстоятельствам. Это может быть беременность невесты, наличие общих несовершеннолетних детей или просто нежелание тратить время и деньги на то, без чего можно обойтись. В центрах госуслуг создан удобный сервис для таких случаев. Например, можно оформить сразу два свидетельства - о рождении ребенка и о заключении брака, если эти два события совпадают, - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, неторжественную церемонию выбирают бывшие супруги, которые по каким-то причинам развелись, а потом решили снова вступить в брак. Для них это просто желание снова узаконить отношения. С 31 мая, когда новая услуга начала действовать, подано 4,5 тысячи заявлений на заключение брака в центрах "Мои документы", 3,5 тысячи из подавших их москвичей уже стали мужем и женой.

Кстати, и развестись по совместному заявлению супругов теперь можно тоже через МФЦ. Подать заявление на регистрацию брака москвичи могут в ближайшем к дому офисе "Мои документы". Специалисты в окне помогут заполнить заявление. Кроме того, на mos.ru молодожены могут оформить предварительную запись в удобный центр или подать заявление онлайн на портале gosuslugi.ru и прийти уже на регистрацию. Если у заявителя нет особых обстоятельств, брак зарегистрируют через месяц. Кстати, во флагманских офисах ВАО, ЮВАО и САО москвичам доступна запоминающаяся регистрация в отдельном зале с тематической фотозоной. 2021 год в столице характерен тенденцией увеличения количества браков не только по отношению к прошлому году, но и году ранее. Почти 34 тысячи пар заключили брак с января по июнь - это на три процента больше, чем за аналогичный период 2019-го. А к 2020 году прирост составил более 40 процентов.

Подготовила Ангелина Зеленькова