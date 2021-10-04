Как сохранить прибыль агропредприятия в условиях непогоды, квот и пошлин

Несмотря на погоду, сельхозпроизводители юга страны собрали в нынешнем году большой урожай зерна хорошего качества. Однако меры в виде ограничительной квоты и пошлины на экспорт зерна, введенные в том числе для сдерживания потребительских цен, не позволяют аграриям получить максимальную прибыль.

Если человек собирается долго и плодотворно трудиться в сельском хозяйстве, он не допустит опустошающего отношения к земле. Фото: Пресс-служба СЗАО "СКВО"

Как в этих условиях поддержать рентабельность производства, не сократить, а даже приумножить социальную составляющую ответственного бизнеса, рассказала гендиректор одного из самых продуктивных предприятий агропромышленного комплекса Ростовской области сельскохозяйственного закрытого акционерного общества "СКВО", кандидат технических наук Анна Касьяненко.

Анна Владимировна, как вы оцениваете результаты уборочной кампании?

Анна Касьяненко: Мы собрали на 20 процентов зерна больше, чем в прошлом году. Фактически предприятие сработало на уровне 2019 года, средняя урожайность составила 53,4 центнера с гектара. Это достойный результат.

Качество стандартное - пшеница 3-го класса с хорошим протеином, минимум 13,5 процента. Основной культурой для нас является озимая пшеница, помимо этого, выращиваем подсолнечник, лен, кукурузу, ячмень и горох. Технические культуры используются для приготовления собственных кормов для наших животноводческих комплексов: молочно-товарной фермы и свиноводческой.

Нынешний год был аномальным по погодным условиям, поэтому сильно сместились сроки. Работу во время уборки осложняла сильная жара. Но урожай удалось собрать в эталонные сроки за 10 дней.

У предприятия хорошая репутация благодаря эффективной работе в растениеводстве. Но и в животноводстве пройден большой путь, оно также в приоритете. Как проходит модернизация животноводческого комплекса?

Анна Касьяненко: Когда в растениеводстве предприятие достигло максимума производительности, мы смогли приступить к дальнейшему развитию и улучшению показателей в животноводческом секторе.Сейчас это направление в приоритете, его маржинальность находится в прямой зависимости от инвестиций и от профессионализма специалистов.

Хороший руководитель в АПК заботится не только о прибыли, но и о земле, об экологии, о людях

Животноводство - отрасль, требующая полной отдачи и определенных душевных качеств. Надо искренне заботиться о животных, не жалея ни средств, ни времени. На нашем предприятии улучшают условия содержание поголовья по всем аспектам - от кормления до гигиены коров. Мы укрепили ветеринарную службу, ведем кропотливую селекционную работу. Все это в совокупности повлияло на показатели животноводческого комплекса. Сегодня общая численность КРС составляет около 2,8 тысячи голов, из которых дойное стадо - 1560 голов. Мы получаем более 43 тонн молока в сутки, а четыре года назад 5-6 тонн. В среднем суточный удой с одной дойной коровы составляет около 33 литров, а с фуражной - около 29 литров.

В этом году предприятие приступило к большим строительным работам на молочном комплексе. Весной ввели в эксплуатацию еще один телятник с боксами-конструкторами и сушильными боксами для новорожденных. Завершили модернизацию второго телятника. Все помещения для животных - современные и комфортные, с наилучшими условиями пребывания.

В конце года планируем сдать новый доильный зал и родильное отделение. Общая площадь этих помещений - 1660 квадратных метров. В месяц у нас телятся примерно 180 коров, поэтому дополнительное родильное отделение нам просто необходимо. Выживаемость телят составляет 98-100 процентов. Благодаря собственному воспроизводству мы уже три года не закупаем поголовье.

Большое внимание уделяем кормозаготовке. В нынешнем году было заготовлено 17 тысяч тонн сенажа и 14 тысяч тонн силоса. А в прошлом году соответственно 10 и 9 тысяч тонн. Также в этом году было заготовлено 3 тысячи тонн пшеничного сенажа. Этому способствовали природные условия, вовремя пошли дожди.

Кроме того, сам процесс кормозаготовки теперь выстраивается на более качественном уровне. Чтобы сохранить все питательные свойства сельхозкультур для будущего корма, необходимо было убрать их точно в срок, поэтому мы удвоили количество единиц техники и приобрели вторую линейку кормозаготовительной техники, и все запланированные работы были сделаны вовремя. Также мы привлекли консультантов, которые имеют большой опыт в животноводстве, они дают нам все необходимые рекомендации, благодаря которым мы повышаем собственные показатели. Например, мы стали убирать люцерну, когда она достигла определенной высоты, чего не делали ранее, и получили хороший результат по уровню протеина - на уровне 22,5 процента.

Годом ранее перестроили систему хранения, теперь развитие бактерий в корме исключено. Мы полностью обеспечиваем животноводческий комплекс качественными кормами.

Благодаря этому молоко, получаемое на молкомплексе предприятия, по органолептическим показателям относится к высшей категории и подходит для производства детского питания. Чтобы его качество не падало при доставке, оно проходит усиленную бактерицидную очистку: перед охлаждением (холодильной установкой) и непосредственно перед загрузкой в молоковоз установлены фильтры тонкой очистки с ионами серебра. Это способствует сохранности всех полезных свойств, т.к. машина с молоком может идти шесть-семь часов и важно, чтобы продукция не испортилась.

Как развивается свиноводство?

Анна Касьяненко: Еще несколько лет назад перед нами стояла задача сохранить данное направление, так как оно не приносило прибыли и являлось для нас в большей степени социальным проектом. Мы вкладывали колоссальные средства для его поддержки за счет других отраслей, чтобы не оставить людей без работы. И оказалось, что такой подход к бизнесу оправдан. В первом полугодии цена на свинину пошла вверх и перекрыла себестоимость.

Сегодня поголовье на свинокомплексе составляет около 15 тысяч животных. Для сравнения: в конце 2015 года было 9,9 тысячи. Годовая мощность производства свинины в живом весе составила 2458 тонн.

Свиноводческий комплекс строился еще в 2003 году, поэтому предприятие поэтапно модернизирует корпуса, пересматривает подходы к работе. Например, недавно поступило оборудование для новой системы кормления, ранее оно было влажное, теперь наполовину станет сухое. Мы надеемся достичь еще более высоких показателей за счет этого нововведения. Увеличим кратность кормления.

Сельхозпроизводители говорят о повышении себестоимости продукции. С чем это связано?

Анна Касьяненко: Серьезный фактор - цены на удобрения, они выросли в два раза. Это обусловлено большим количеством экспорта и биржевыми котировками. Получается, что удобрения, производящиеся в нашей в стране, сельхозпроизводитель должен покупать по тем же котировкам, которые действуют за рубежом. В себестоимости продукции также большой удельный вес занимают стоимость средств защиты растений, амортизация техники, зарплаты сотрудников. Кроме этого, мы продолжаем расширять парк сельхозтехники, как инвестируем в новую технику, так и модернизируем существующую. Сумма инвестиций в обновление парка техники, оборудование и модернизацию производства должны составить около 150 миллионов рублей, это в два раза больше, чем в прошлом году. Но, к сожалению, пошлина на экспорт зерна не позволит получить ту прибыль, на которую мы могли бы рассчитывать. Я думаю, что это временная мера, которая призвана удержать потребительские цены. При профиците зерновых на внутреннем рынке такие ограничения будут не нужны.

Однако предприниматель, работающий в АПК, должен оперировать не только такими понятиями, как рентабельность и прибыль. Да, можно "выжать" из земли все до последней капли, но что потом? Если человек собирается долго и плодотворно трудиться в сельском хозяйстве, он никогда не позволит "опустошающего" отношения к земле, к другим природным ресурсам. Поэтому так важны удобрения, которые помогают сохранить качество земли. Мы продолжаем высаживать и обновлять лесозащитные полосы, ежегодная работа по мелиорации необходима, так как находимся в засушливой зоне, на которую влияют калмыцкие ветра.

Все эти инвестиции не дают быстрой окупаемости, но ответственное отношение к сохранности земель, к экологии - этой линии ведения бизнеса придерживается предприятие. Именно такое направление задал первый руководитель "СКВО", мой отец Владимир Михайлович Касьяненко, и я придерживаюсь этого пути. Социальный бизнес для меня - многогранное понятие, касающееся и производства, и экологии, и людей, и хутора, ставшего для всех нас родным.

Соцпакет и зарплата

Какая социальная помощь сегодня оказывается сотрудникам компании? Удается ли в столь непростых условиях в полной мере сохранить социальные обязательства?

Анна Касьяненко: Несмотря на непростые экономические условия, мы продолжаем выполнять все социальные обязательства. На предприятии постоянно индексируются зарплаты, сейчас средняя составляет 45 тысяч рублей. Мы поддерживаем настроенную на профессиональный рост молодежь, вкладываем в развитие своих специалистов.

Но чтобы люди оставались работать на селе, очень важна социальная инфраструктура, она не должна ни в чем уступать городской. В этом плане сделано многое, к примеру, мы оборудовали современный тренажерный зал для сотрудников. Помогли отремонтировать несколько аудиторий в сельской школе: обычные классы превратились в современное пространство для творческого обучения в рамках проекта "Точка роста", поддерживаем местный детсад.

В этом году приобрели для медицинской амбулатории специальную камеру для хранения вакцины от коронавирусной инфекции. В скором времени достроим по очень интересному и непростому проекту, который выбрали сами жители, часовню в память о Владимире Касьяненко.

В прошлом году СЗАО "СКВО" отпраздновало 100-летний юбилей. Это знаменательная дата. Был период, когда остро стоял вопрос о сохранении предприятия, и мы благополучно его миновали, не утратив самое главное - профессиональный коллектив. Теперь надо думать о постоянном интенсивном развитии. Основные принципы уже заложены моим отцом, и я надеюсь, что, придерживаясь их, нам удастся и в дальнейшем совершенствовать работу на общее благо.