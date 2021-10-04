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Рубрика: Общество

В Ейске пройдут мероприятия, посвященные 150-летию Ивана Поддубного

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
В октябре в Ейске состоятся праздничные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения шестикратного чемпиона мира по французской (ныне греко-римской) борьбе, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного артиста РСФСР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, кубанца Ивана Максимовича Поддубного.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Его имя неразрывно связано с Ейском, ведь последние 22 года своей жизни он прожил в этом городе. Здесь же легендарный атлет похоронен.

Фото: Олег Сергеев
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Восьмого октября пройдет возложение цветов на могилу Ивана Поддубного в парке его имени. В этот же день на сцене городского Дворца культуры пройдет торжественная церемония памятного спецгашения почтовой карточки с оригинальной маркой. Процедура спецгашения - это специальное мероприятие, которое "Почта России" организует в честь выдающегося события или памятной даты.

Для такой процедуры будет изготовлен штемпель, посвященный Ивану Поддубному. Затем на сцене городского Дворца культуры начнется торжественное мероприятие, посвященное 150-летию со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного.

А девятого октября на площади у Мемориального музея имени И. М. Поддубного состоится открытие Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе, посвященных памяти борца. В рамках этой программы запланировано выступление знаменитого силача, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса - Дмитрия Халаджи.

Ейский район имеет большую историю, связанную с культурой нашей страны, ведь ейчане могут по праву считать своими земляками знаменитую артистку кино Нонну Мордюкову, а также актера и режиссера Сергея Бондарчука: об этом туристам поведают городские музеи.

Ну и, конечно, в курортном Ейском районе Кубани созданы отличные условия для семейного отдыха, лечения и занятий экстремальными видами отдыха на воде: виндсерфингом, кайтсерфингом, яхтингом.

В регионах Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста Отдых и туризм в России

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