В Новороссийске при шторме яхта получила пробоину и затонула

В акватории Черного моря во время шторма накануне вечером затонула яхта "Каролина". Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

3 октября около 20.00 при подходе к причалу яхт-клуба "Семь футов" в связи со штормом судно получило пробоину и затонуло. В результате инцидента трое пассажиров и член экипажа не пострадали.

Новороссийская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности судоходства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.