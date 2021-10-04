В Симферополе полиция задержала 90 стритрейсеров

В Симферополе на парковочной площадке у торгового комплекса "Южная галерея" полицейские провели спецоперацию, целью которой было предотвратить массовые нарушения тишины и покоя жителей близлежащих домов в ночное время суток. В результате около 90 человек были задержаны, а на 24 из них составили протоколы по разным статья административного кодекса.

На минувшей неделе стритрейсеры и их зрители демонстративно пренебрегли нормами закона и попытались заблокировать автомобиль ГИБДД, экипаж которого приехал к ТЦ для наведения порядка. Но любители высоких скоростей устроили хоровод вокруг машины ДПС. Сотрудникам МВД пришлось задержать несколько десятков человек. Спустя несколько дней правонарушители продолжили свое вызывающее поведение.

- В полицию поступила информация, что в очередной раз на парковке ТЦ ночью нарушается тишина и покой граждан, - рассказали в пресс-службе. - Молодые люди на своих автомобилях собрались для проведения вечеринки. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции и задержали около 90 человек. Жителей Симферополя, Симферопольского и Красногвардейского районов доставили в территориальный отдел полиции. С ними провели профилактические беседы, предупреждая о грозящей им ответственности за нарушения действующего законодательства.

В отношении 24 человек сотрудники полиции составили административные протоколы по нескольким статьям КоАП: за игнорирование ограничительных антиковидных мер, за нарушение миграционного законодательства, неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей содержания и воспитания несовершеннолетних, а также нарушения правил дорожного движения.

- Благодаря действиям сотрудников полиции и спецподразделения Росгвардии ОМОН удалось предотвратить возможные правонарушения, - сообщили в МВД.