В Сочи залповый ливень подтопил придомовые территории

Из-за мощных дождей произошли незначительные подтопления четырех придомовых территорий на улице Ивановской в Молдовском сельском округе Адлерского района Сочи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с помощью насосов воду оперативно откачали. В жилые помещения и социальные объекты вода не зашла. Подъема уровней воды в реках до критических отметок не зафиксировано.

Кроме того, в переулке Миндальном Адлерского района на дорогу упало дерево. Для ликвидации последствий и восстановления движения на место выехала аварийная бригада. Энергетики зафиксировали локальное нарушение энергоснабжения в двух частных жилых домах. В течение трех часов планируется восстановить энергоснабжение в полном объеме.

Как ранее сообщала "РГ", в Сочи действует штормовое предупреждение.

Все городские службы и аварийно-спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности. По поручению главы города около 800 человек и 250 единиц техники готовы к оперативному устранению возможных последствий непогоды. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.