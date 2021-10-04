В Волгоградской области 80% смертей от ковида приходится на пожилых

В Волгоградской области зафиксирован рост числа заболевших коронавирусной инфекцией среди детей. Только за последние сутки вирус выявлен у 88 человек младше 18 лет - еще месяц назад их было в полтора раза меньше. Также отмечается высокая летальность среди жителей старшего возраста.

Только за последнюю неделю из общего числа умерших от COVID-19 люди в возрасте 65 лет и более составили около 80 процентов.

- При этом охват вакцинацией среди жителей в возрасте 65+ составляет всего 40 процентов, что, к сожалению, позволяет нам прогнозировать дальнейшее осложнение ситуации в этой возрастной группе и в целом среди людей старшего возраста. Кроме того, дополнительно осложняет ситуацию то, что большая часть людей старшего возраста имеют сопутствующие хронические заболевания, - говорит губернатор региона Андрей Бочаров. - Отдельно отмечу, что почти 99 процентов впервые зараженных коронавирусной инфекцией не вакцинированы. В свою очередь, повторно заболевших или заболевших после вакцинации - менее процента. И болезнь у них протекает в более легких формах.

По-прежнему высок уровень госпитализации пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями. Принимаются должные меры: инфекционный коечный фонд в Волгоградской области по сравнению с серединой августа дополнительно увеличен на 620 коек, в том числе на прошлой неделе введен в работу инфекционный госпиталь в Калачевском районе.

На начало октября прививку от коронавирусной инфекции получили 880 тысяч жителей региона, примерно 500 тысяч человек - от гриппа. Но этого пока не достаточно, поэтому губернатор поставил новые задачи. Уже на этой неделе оперштаб разработает дополнительные меры. При этом особое внимание уделят вопросам профилактики, мерам безопасности для людей 65+, вакцинации, организации образовательного процесса с учетом эпидситуации и работе сферы услуг.