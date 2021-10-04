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04.10.2021 19:30
Рубрика: Общество

Найден самый большой на юге России белый гриб

Текст: Николай Грищенко
Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области
Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Волгоградской области найден белый гриб, претендующий на звание самого большого боровика на юге России. Вес рекордсмена составляет 1,1 килограммов.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
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Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, белый гриб произрастал в природном парке "Цимлянские пески". Его обнаружили во время проведения Х регионального чемпионата по сбору грибов.

Рекордный боровик нашла жительница города Новошахтинск Ростовской области Валентина Горбачева, которая за два часа соревнований смогла насобирать десять килограммов грибов. Отметим, что в 1961 году в Подмосковье оказался найден белый гриб весом более 10 килограммов с диаметром шляпки 58 сантиметров. Рекорд времен СССР побить не удалось до сих пор.

В командном первенстве победу одержала сборная "Эко-Дон" из Калача-на-Дону. Их результат - 36,6 килограммов маслят, подберезовиков, подосиновиков, вешенок и тополевых рядовок.

Экологи также отметили, что из-за благоприятных погодных условий в Волгоградской области появились занесенные в Красную книгу грибы. Около ерика Огибного волонтерами организации "Экосплав 34" найден гриб - Гиднеллум Пека или Hydnellum peckii. Этот гриб произрастает в хвойных лесах Европы и Северной Америки, и ранее никогда не встречался на территории Волго-Ахтубинской поймы.

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