Волгоградца осудили за публикацию мультфильма с нацистской атрибутикой

Николаевский районный суд оштрафовал на тысячу рублей 18-летнего гражданина за размещение в соцсети нарушающего закон видеоконтента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

В январе молодой житель Николаевска опубликовал на своей странице в социальной сети "Вконтакте" одну из серий мультфильма "Том и Джерри", где на изображениях кота был наложен флаг Германии 1930-40-х годов, а также надета фуражка немецкой армии.

Действия юноши расценили как публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики. Свою вину он признал, в содеянном раскаялся. Молодой человек пояснил, что обнаружил видеофайл в интернете. Он ему показался забавным, поэтому николаевец сделал репост. О запрете распространения фашистской символики на территории РФ он не знал.