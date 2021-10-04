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04.10.2021 13:40
Рубрика: Происшествия

Волгоградца осудили за публикацию мультфильма с нацистской атрибутикой

Текст: Роман Мерзляков

Николаевский районный суд оштрафовал на тысячу рублей 18-летнего гражданина за размещение в соцсети нарушающего закон видеоконтента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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В январе молодой житель Николаевска опубликовал на своей странице в социальной сети "Вконтакте" одну из серий мультфильма "Том и Джерри", где на изображениях кота был наложен флаг Германии 1930-40-х годов, а также надета фуражка немецкой армии.

Действия юноши расценили как публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики. Свою вину он признал, в содеянном раскаялся. Молодой человек пояснил, что обнаружил видеофайл в интернете. Он ему показался забавным, поэтому николаевец сделал репост. О запрете распространения фашистской символики на территории РФ он не знал.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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