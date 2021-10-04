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04.10.2021 11:03
Рубрика: Общество

За девять месяцев 2021 года курорты Кубани посетили более 14,5 миллиона человек

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
Особое внимание во время летнего курортного сезона в Краснодарском крае уделялось организации работы пляжных территорий.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

В этом году стихия дважды вмешивалась в ход курортного сезона. Пляжи Сочи, Анапы, Туапсинского района несколько раз подвергались размытию. Силами спасательных служб, казаков и волонтеров последствия подтоплений удавалось ликвидировать в самые кратчайшие сроки.

Фото: Олег Сергеев
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Чтобы сократить вероятность разрушений в ходе затяжных ливней, уже ведут разработку системы ливнеотведения на пострадавших территориях.

Почти половина пляжей Азово-Черноморского побережья работала в соответствии со стандартом организации пляжного отдыха. Предусматривалось единое стилевое и архитектурное оформление пляжа, зонирование в соответствии с потребностями отдыхающих и высокий уровень качества обслуживания.

В прошедшем сезоне элементы стандарта были внедрены на 228 пляжах края.

Наибольшее число обновленных пляжей работало в Сочи - 125, в Анапе - 80, по 10 - в Геленджике и Темрюкском районе. К следующему летнему сезону работа в данном направлении будет продолжена. Число пляжных территорий, соответствующих краевому стандарту, планируется довести до 100 процентов.

В межсезонье будет возобновлена практика организации так называемых "зимних" пляжей, которая успешно зарекомендовала себя в прошлом году.

Из 200 санаториев Краснодарского края более 140 продолжат работу и в зимний период. Они предлагают качественные и современные программы восстановления здоровья. Даже в период так называемого низкого спроса их заполняемость не опускается ниже 70 процентов.

Помимо предоставления квалифицированных оздоровительных услуг, развитие сети "зимних" пляжей позволит организовать комфортные условия для прогулок и климатолечения.

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