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04.10.2021 21:52
Рубрика: Общество

На Ямале премируют лучших руководителей классов местных школ

Текст: Елена Мационг ("Российская газета", Салехард)
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8578)
Ведущие классные руководители школ Ямала получат премии в размере 25 тысяч рублей. В регионе прошел специальный конкурс, и в День учителя 31 его победителя ждут денежные награды.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Что очень важно, при подведении итогов конкурса учитывалась не только успеваемость учеников класса, но и как часто они участвуют в олимпиадах по различным предметам, как относятся, например, к буллингу, насколько готовы поддерживать и выручать ребят, которые отстают в учебе, видят ли деструктивную роль отдельных сетевых сообществ, какое у детей отношение к семейным ценностям и ценностям страны в целом. То есть учитывалось, как и какие нравственные ориентиры прививают классные руководители своим ученикам. В последнее время, когда воспитательная функция в школах невольно стала уступать образовательной, все это стало чрезвычайно важно. И именно классные руководители могут и должны восполнить этот пробел.

Как отмечают в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа, цель премии - повысить престиж профессии учителя, а также популяризировать уникальный опыт лучших классных руководителей. И она станет ежегодной.

Добавим, что сегодня в регионе работают 3512 классных руководителей.

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Ко Дню учителя любой из педагогов Ямала может поучаствовать в бесплатной профессиональной фотосессии. В муниципалитетах округа развернется 17 мобильных съемочных студий, в которых с учителями будут работать лучшие фотомастера и дизайнеры региона. По итогам фотосессий развернется масштабная онлайн-выставка.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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