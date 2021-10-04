На Южном Урале введут QR-коды для посещения массовых мероприятий

В Челябинской области использование QR-кодов станет обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Соответствующее распоряжение регионального оперштаба вступит в силу 18 октября.

- В целях противодействия распространения коронавирусной инфекции принято решение о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек, - пояснили в пресс-службе правительства региона.

Ограничения не распространяются на проведение массовых мероприятий при наличии у участников действующего QR-кода.

Стоит отметить, что ранее было принято решение об увеличении числа зрителей домашних матчей ХК "Трактор" до трех тысяч человек при условии предъявления QR-кодов. Аналогичные меры безопасности приняты и в некоторых других регионах УрФО.