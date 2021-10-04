На Урале арестовали бездомного, сушившего одежду на Вечном огне

Миасский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 40-летнего бездомного, который повредил чашу Вечного огня на городском мемориале "Скорбящая мать", решив просушить личные вещи. Мужчине инкриминируют статью о реабилитации нацизма.

- Задержанный обвиняется по статье об осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества, - сообщили в пресс-службе Миасского городского суда. - Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Как уже сообщала "РГ", инцидент произошел в ночь на 29 сентября. В мэрии заявили о том, что неизвестные повредили Вечный огонь, по всей видимости, пытаясь что-то на нем расплавить. В итоге поврежденную часть конструкции пришлось демонтировать и отправить на очистку и восстановление.

Полиция оперативно задержала вандала. Им оказался 40-летний мужчина без определенного места жительства, решивший воспользоваться мемориалом для обогрева и сушки вещей.

В следственном управлении СК региона заявили об изъятии дела из производства полиции. После чего действия нарушителя были квалифицированы по статье о реабилитации нацизма. Теперь ему грозит наказание - от обязательных, исправительных или принудительных работ и вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.