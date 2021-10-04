На Урале научились выращивать овощи без грунта

Ученым технопарка "Университетский" - регионального оператора Сколково - удалось практически из воздуха вырастить клубни элитного семенного картофеля.

Еще в феврале картофелины, как виноградины, висели на длинных корнях, каждая диаметром в 1,5-2 сантиметра. Пара сотен собранных тогда клубней уместилась в двух чашках. И даже не верилось, что уже в сентябре этого года эти малыши на реальном поле принесут весомый урожай. Его заложили на хранение для дальнейшей работы над сортом элитного семенного картофеля "Легенда".

"Урожай в этой теплице мы можем собирать три раза в год, получая с каждого растения до сотни мини-клубней. Так коэффициент размножения семенного картофеля увеличивается минимум в десять раз", - рассказал "Российской газете" основатель и руководитель проекта Алексей Ковалев.

Легендарный картофель, выведенный уральскими учеными, сейчас готовят к регистрации. По словам специалистов, это среднеспелый сорт, он хорошо разваривается, из него получается отличное пюре. Но чтобы новинка стала доступна для всех надо обеспечить товарное производство семян.

По оценке экспертов, сегодня около 90 процентов российского рынка продовольственного картофеля заполнено достижениями западных компаний патентообладателей, которые закрепились здесь в 90-е годы. "Наш проект позволяет решить одну из задач в рамках государственной научно-технической программы по селекции семеноводства картофеля: заменить импортный семенной материал и усилить отечественные разработки за счет перехода на новые технологии. Установки позволяют увеличить количество клубней, выращиваемых из растения in-vitro, с 5-8 до 250-300. Кроме того, увеличится и количество вегетационных периодов в году с одного до четырех", - рассказала Елена Шанина, руководитель научного селекционно-семеноводческого центра в области картофелеводства Уральского НИИ сельского хозяйства.

Семенной картофель уральских ученых должен потеснить западные образцы на нашем рынке

Возможности проекта по выращиванию семенного картофеля в воздухе оценили и тюменские производители. Одна из крупнейших агрофирм региона подтвердила эффективность: несмотря на непростые погодные условия нынешнего полевого сезона, выведенные на Урале "крохи" принесли отличный результат.

Сейчас проект перешел под крыло фундаментальной науки: установка проходит проверку в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН. Ее готовы использовать агроуниверситеты других регионов.