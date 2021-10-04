Почему ученые проводят эксперименты чаще всего на крысах

Целый ряд ценных научных экспериментов провели ученые в пандемию на крысах.

Так, японские ученые доказали, что ткани в кишечнике крыс, а значит, и других млекопитающих, способны впитывать кислород, если это невозможно сделать другим способом. Проще говоря, животных накачали кислородом через анус. Исследователи считают, что в будущем такой ректальный способ вентиляции легких может использоваться и для спасения жизней людей. Это стало ценным открытием в пандемию COVID-19. Ну а в Китае в это же время провели сложный эксперимент, в ходе которого впервые в истории родила мужская особь крысы. Австралийские ученые в поисках способа улучшения эмоционального состояния в течение месяца щекотали грызунов. И не исключают, что когда-то с помощью выработанного в итоге метода "правильной щекотки" удастся бороться и с неврозами у людей. Ну а российские и американские ученые выяснили, что с помощью специальной периодичности в системе кормления крыс можно снижать кровяное давление.

Но что известно о самом испытуемом животном? Почему ученые проводят свои эксперименты чаще всего на крысах? Правда ли, что это - самое умное и коварное животное? И почему люди так невзлюбили этих хвостатых грызунов? Об этом в интервью "РГ" с ученым, изучающим крыс уже почти 40 лет, кандидатом биологических наук, сотрудником лаборатории эволюционной экологии Института экологии растений и животных УрО РАН Юрием Вигоровым.

Юрий Леонидович, почему главным образом крыс ученые выбрали в качестве испытуемых животных?

Юрий Вигоров: Они активно плодятся, крыса вынашивает потомство всего за 24 дня. За раз могут приносить до 17 крысят, и за год у них бывает по два-три приплода. Все это позволяет удачнее всего проводить на этих животных генетические исследования. Ученый в ходе своей научной работы, а проще говоря, за свою жизнь, может отслеживать показатели на протяжении нескольких поколений крыс. Кроме того, выходит, что на крысах проводить опыты просто дешевле.

При такой плодовитости города должны быть наводнены крысами. Сколько этих животных в миллионном городе?

Юрий Вигоров: Считается, что в крупных городах на каждого жителя приходится по 2-3 серых "теневых обитателя", то есть если в Москве по неофициальным данным насчитывается порядка 15-17 миллионов жителей, то крыс-москвичей может быть примерно 50 миллионов хвостов. В Екатеринбурге при неофициальном уровне населения около двух миллионов, крыс можно будет насчитать почти 6 миллионов. Самым крысиным городом Европы считается Рим, в нем их почти 15 миллионов.

А почему этих животных так невзлюбили? Иной раз наделяют почти демоническими чертами.

Юрий Вигоров: Крыс боятся больше по инерции - из-за до сих пор не угасшей памяти об эпидемиях чумы и других напастях, о получивших пробоины кораблях, в трюмах которых благоденствовали крысы.

Но страхи небезосновательны и сегодня. Серые крысы - эти типичные обитатели помоек и мусорных куч всеядны и неразборчивы в пище. Они не брезгуют даже падалью и экскрементами. А поэтому являются опасными переносчиками целого ряда смертельных вирусов и бактериальных инфекций. Среди них чума, бешенство, сыпной тиф. Заразиться можно не только от прямого контакта с крысой, но и опосредованно. Через зараженные крысами продукты питания и воду передаются криптоспоридиоз, лептоспироз, лямблиоз, листериоз, туляремия, геморрагическая лихорадка. А также не менее серьезные заболевания - гепатит, туберкулез, токсоплазмоз, сальмонеллез. Кроме того, продукты жизнедеятельности крыс могут спровоцировать аллергические реакции и приступы астмы у людей со слабой иммунной системой.

Но если они разносят столько заразы, можно взять и уничтожить их? К каким последствиям это приведет для биологической цепочки?

Юрий Вигоров: Если крыс уничтожить полностью и повсеместно, их место неизбежно займут другие виды животных, среди которых могут быть переносчики болезней, приспособленные к условиям антропогенного ландшафта. А для борьбы с ними нужны будут новые армии специалистов.

А правда, что у крысы один из самых высоких уровней IQ среди животных?

Юрий Вигоров: Умственные способности крыс все-таки сильно преувеличены. Да, они стали изобретательны, живя бок о бок с человеком тысячелетиями и добывая себе пищу за его счет. Но любой опытный сотрудник зоопарка, где традиционно очень много крыс, скажет, что их умение избегать капканы и отравленные приманки об особом уме все же не свидетельствует. Если бы интеллект выработался, невозможно было бы успешно проводить дератизацию в крольчатниках, свинарниках и на птицефабриках.

А как же легенда об особой интуиции крыс покидать тонущий корабль задолго до того, как об опасности становится известно человеку?

Юрий Вигоров: Это один из мифов, пришедших со времен парусных судов. Когда пробито днище корабля, крысы бегут куда угодно, лишь бы спастись. Но если бы они загодя чувствовали опасность, они не залезли бы в трюмы кораблей, и остались на берегу.

И все же некоторые их приспособительные способности действительно поражают. Однажды в Липецкой области мы ловили черных крыс на одном из пищевых предприятий. Напуганные человеком, эти грызуны заскакивали по трубам и проводам под потолок цеха в несколько метров, как птицы.На одном из мясокомбинатов они научились вить гнезда из сухожилий и вплетенных в них обрывков шерсти даже в тушах животных в холодильнике.

Удивляет, сколько пищи могут заготавливать впрок эти животные. Так, в одном из укрытий нашли несколько ведер картошки, 42 яйца, и еще разные виды пропитания. Если перевести эти объемы на человеческие пропорционально весу, это все равно, что семья заготовила бы для себя четыре-пять КАМАЗов еды.

Представители самых разных экосообществ выступают за отмену испытаний над животными, в том числе и над крысами? Как вы к этому относитесь?

Юрий Вигоров: Ради науки, ради будущего человечества опыты необходимы. Даже на людях с их согласия испытывают действия лекарств, так что к мнению "зеленых" отношусь как заявлениям, мягко говоря, странным.Как же тогда ставить опыты? Думаю, у многих представителей экодвижений цель на самом деле - пошуметь, привлечь к себе внимание.

Кстати

Прародители современных крыс - хомяковые - появились около 35 миллионов лет назад. Те крысы, которые напоминают современную напасть (коричневые) распространились по Европе в конце прошлого тысячелетия. Они мигрировали туда из Аравии. Сегодня крысы не расселены разве что в приполярных областях Земли. Нет их в пустынных территориях, вдали от поселения людей, в тундре, в болотах - там, где им не выжить.

Досье "РГ"

Юрий Леонидович Вигоров после окончания Московского государственного университета и аспирантуры Института биофизики Академии наук приехал в Свердловск, где долгое время изучал поведение мелких грызунов в виварии Института экологии растений и животных УрО РАН. Интерес к пасюкам возник у него, когда он обратил внимание, как изобретательно они воруют корм из кормушек лабораторных леммингов. Постепенно Юрий Леонидович приступил к изучению и самих серых теневых обитателей экосистем. В том числе - и их адаптивных систем, в частности, экологических, поведенческих, физиолого-биохимических и других.