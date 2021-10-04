В тюменских селах ввели карантин из-за птичьего гриппа

В Тюменской области объявлен карантин из-за высокопатогенного гриппа птиц в селе Верхний Ингал и в деревне Онуфриево, в четырех километрах от него. Постановление подписано сегодня.

Также специалисты будут наблюдать за развитием ситуации в ряде населенных пунктов Исетского и Упоровского районов.

"Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы", - сообщает официальный Telegram-канал тюменского правительства.

Летальность вируса для пернатых составляет около 56 процентов. Заболевание относится к особо опасным, способным причинить существенный ущерб экономике. Переносчиками являются мигрирующие птицы, чаще всего - утки. При этом в диких популяциях, в отличие от домашних, высока устойчивость к гриппу.

Передача вируса от человека к человеку не установлена.