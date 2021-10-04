Режиссер фильмов о Сахарове и Бродском получила приз "За вклад в кинематограф"

В Москве 3 октября открылся 7-й Московский еврейский кинофестиваль. На церемонии были вручены его первые призы. Режиссер Елена Якович, о фильмах которой неоднократно писала "РГ", поскольку в числе ее работ ленты об Иосифе Бродском, Андрее Сахарове, Василии Гроссмане, Ирине Антоновой и других легендарных личностях получила награду "За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России". Лауреат выбирается по итогам голосования Общественного совета кинофестиваля. А приз имени Якова Каллера за лучший фильм года на еврейскую тематику получил кинорежиссер Вадим Перельман за картину "Уроки фарси".

Сам 7-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) будет проходить с 3 по 12 октября. На открытии первые зрители увидели российскую премьеру анимационной драмы "Где Анна Франк" номинанта на "Оскар", обладателя "Золотого глобуса", премии "Сезар" и Asia Pacific Screen Awards израильского режиссера Ари Фольмана. Он специально приехал в Москву представить картину и сделал это вместе с продюсером ленты Александром Роднянским.

Фестиваль традиционно представляет широкой аудитории лучшие современные фильмы на заданную тематику. Помимо показов, организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями фильмов. Площадки, на которых можно смотреть фильмы: киноцентр "Октябрь", Центр документального кино, кинотеатры "Иллюзион" и "Москино Звезда", а также Еврейский музей и центр толерантности.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что "в этом году особое место в программе фестиваля занимают картины, посвященные 80-й годовщине начала расстрелов в Бабьем Яру - колоссальной трагедии, но малоосвященной в кино. Формат фестиваля - очень полезная культурная практика, в наше время особенно необходимо открытое общение о нравственных ценностях".

Генеральный продюсер кинофестиваля Егор Одинцов подчеркнул, что в программе более 50 фильмов, большинство из которых будут показаны в России впервые. "Мы продолжаем стараться соответствовать статусу международного кинофестиваля, отбирая для нашего основного конкурса исключительно российские премьеры, созданные в течение календарного года до фестиваля. Несмотря на все сложности, вокруг большинства наших фильмов мы организуем мастер-классы, дискуссии, обсуждения - ведь именно общение, происходящее после просмотра фильма, является не только доброй традицией, но и важным этапом исследования тех процессов, которые происходят с еврейской культурой по всему миру". Игровые фильмы отбирал для программы Егор Беликов, Документальные - Ксения Гапченко. Всего в программе 7-го МЕКФ в этом году представлены картины из 23 стран, среди которых Россия, Израиль, США, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия, Канада, Австралия, Аргентина и другие.

Среди картин-участников основного конкурса игровых полнометражных фильмов - "Тахара" (реж. Оливия Пис, США), "Не возненавидь" (реж. Мауро Манчини, Италия), "Оставь печаль свою" (реж. Том Шовал, Германия, Израиль, Франция, Россия). Вне конкурса будут показаны игровые полнометражные фильмы "Американский огурчик" (Брэндон Трост, США), "Колено Ахеда" (реж. Надав Лапид, Франция, Израиль, Германия) и многие другие.

Фильмом закрытия фестиваля станет работа Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" (Нидерланды, Украина), которая одновременно входит в конкурс полнометражных документальных картин. В той же секции будут представлены фильмы "Это была не любовь" (реж. Майя Сарфати, Израиль), "До скончания времен" (реж. Майя Зинштейн, Израиль, Великобритания, Норвегия), "Финальный счет" (реж. Люк Холланд, Великобритания, США) и другие.

Жюри 7-го МЕКФ возглавляет американо-канадский режиссер, сценарист, продюсер Вадим Перельман. В его команде - американский киновед, писательница и основательница фестиваля еврейского кино в городе Боулдер Кэтрин Бернхаймер; российско-израильский художник, писатель, создатель Музея искусства пожилых людей Саша Галицкий; основатель крупнейшей в мире компании по дистрибуции еврейского кино Menemsha Films, еврейского стримингового сервиса ChaiFlicks Нил Фридман; глава отборочного комитета Giornate degli Autori, независимой секции Венецианского кинофестиваля Рената Санторо; российский актер ("Чики", "Нуучча") Сергей Гилёв и генеральный продюсер компании "Амедиа Продакшн", основатель агентства "Стардаст" Нелли Яралова.

Работы, представленные в конкурсе документального кино, оценят репортёр, автор и продюсер фильмов "С закрытыми окнами", "Это Эдик" и "Сахаров. Две Жизни" Роман Супер; член экспертного совета по безопасности Общественной палаты Москвы, кандидат в члены Общественной палаты РФ по направлению волонтерства и добровольчества, основатель проекта #ТыНеОдна Алена Попова; режиссер-документалист и независимый продюсер Анна Стилинская (Польша) и деятель российской и шведской киноиндустрии, дистрибьютор, продюсер и телеведущий, основатель нового дистрибьюторского проекта "Артхаус" Сэм Клебанов (Швеция/Россия).

Также на киносмотре есть конкурс короткометражных картин. Среди членов жюри этого конкурса - киножурналист, писатель Константин Кропоткин; российский радиоведущий, телеведущий, писатель Евгений Страховский; украинский театральный и кинорежиссер Иван Орленко и российский стендап-комик, резидент Stand-Up Club #1, участник передач "Comedy Баттл" и "22 комика" Кирилл Селегей.

По итогам фестиваля жюри определит обладателей призов - статуэток "Ключ к открытиям".