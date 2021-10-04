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Режиссер "Венома 2" рассказал о планах на третью часть

Новости
    04.10.2021, 14:18
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Картина "Веном 2" мощно стартовала в прокате, сходу установив сразу несколько новых рекордов.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссер фильма Энди Серкис настолько уверен в успехе проекта, что полон идей насчет третьей части.

Так, в интервью ScreenRant он отметил, что знает, как все ждут встречи Человека-паука и Венома, но его больше интересуют другие персонажи.

В сиквеле о похождениях инопланетного симбиота представлена лечебница для душевнобольных преступников "Рейвенкрофт". О ее пациентах больше всего и хотелось бы рассказать Серкису.

Фото: kinopoisk.ru
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"Там есть такая плодородная почва, которую нужно раскрыть. Это песочница, в которой я действительно хотел бы поиграть. Кто там прячется, что может вырваться наружу?" - резюмировал свою мысль постановщик.

На страницах комиксов Marvel в стенах исправительного заведения пребывали в свое время Мистерио, Стервятник, Зеленый Гоблин, Каратель, Джаггернаут, Электро, Доктор Осьминог, Хамелеон и даже Локи с Росомахой.

Поэтому простор для творчества у Энди Серкиса, если студия Sony решит продлить серию третьей частью, будет огромным.

На YouTube тем временем опубликован еще один отрывок из киноленты, в котором Эдди Брок в очередной раз ссорится с Веномом.

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