Режиссер "Венома 2" рассказал о планах на третью часть

Картина "Веном 2" мощно стартовала в прокате, сходу установив сразу несколько новых рекордов.

Режиссер фильма Энди Серкис настолько уверен в успехе проекта, что полон идей насчет третьей части.

Так, в интервью ScreenRant он отметил, что знает, как все ждут встречи Человека-паука и Венома, но его больше интересуют другие персонажи.

В сиквеле о похождениях инопланетного симбиота представлена лечебница для душевнобольных преступников "Рейвенкрофт". О ее пациентах больше всего и хотелось бы рассказать Серкису.

"Там есть такая плодородная почва, которую нужно раскрыть. Это песочница, в которой я действительно хотел бы поиграть. Кто там прячется, что может вырваться наружу?" - резюмировал свою мысль постановщик.

На страницах комиксов Marvel в стенах исправительного заведения пребывали в свое время Мистерио, Стервятник, Зеленый Гоблин, Каратель, Джаггернаут, Электро, Доктор Осьминог, Хамелеон и даже Локи с Росомахой.

Поэтому простор для творчества у Энди Серкиса, если студия Sony решит продлить серию третьей частью, будет огромным.

На YouTube тем временем опубликован еще один отрывок из киноленты, в котором Эдди Брок в очередной раз ссорится с Веномом.