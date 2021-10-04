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"Веном 2" установил сразу несколько рекордов за уикенд

Новости
    04.10.2021, 10:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Картина "Веном 2" за первые четыре дня проката заработала в России 1 млрд рублей. Об этом сообщает "Бюллетень Кинопрокатчика".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел ролик "Вечных" от Marvel с новыми кадрами

Столь высокий результат является рекордным не только как лучший старт за весь постковидный период, но и делает второго "Венома" самым успешным проектом компании Sony в нашей стране по этому показателю.

У себя на родине сиквел о похождениях инопланетного симбиота тоже хорошо себя показывает. Как пишет Variety, касса уикенда фильма составила 90 млн долларов - это рекорд для США после пандемии.

С нашей рецензией ленты "Веном 2" можно ознакомиться здесь.

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