"Веном 2" установил сразу несколько рекордов за уикенд

Картина "Веном 2" за первые четыре дня проката заработала в России 1 млрд рублей. Об этом сообщает "Бюллетень Кинопрокатчика".

Столь высокий результат является рекордным не только как лучший старт за весь постковидный период, но и делает второго "Венома" самым успешным проектом компании Sony в нашей стране по этому показателю.

У себя на родине сиквел о похождениях инопланетного симбиота тоже хорошо себя показывает. Как пишет Variety, касса уикенда фильма составила 90 млн долларов - это рекорд для США после пандемии.

С нашей рецензией ленты "Веном 2" можно ознакомиться здесь.