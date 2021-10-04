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04.10.2021 09:58
Рубрика: Экономика

Роскачество проверит безопасность наггетсов

Текст: Елена Манукиян
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Роскачество проверит замороженные наггетсы по 533 показателям качества и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Отмечается, что продукт исследуют в том числе на наличие антибиотиков, пестицидов и патогенных бактерий. Всего для проверки будет отобрано 20 брендов, которые сегодня можно найти в супермаркетах.

Как пояснила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, сегодня в России нет стандартов для производства наггетсов, и даже такого продукта официально не зарегистрировано. Предполагается, что это - небольшие кусочки курицы, зажаренные в масле со специями в панировке. Однако их состав никак не регламентируется, поэтому производитель может добавлять в них все, что угодно. В связи с этим она рекомендовала россиянам внимательно относиться к выбору продукта.

"Единственное требование, которым сегодня обязаны руководствоваться его производители, это соответствие наггетсов нормам безопасности и верное указание используемых ингредиентов в маркировке", - говорит Саратцева. По ее словам, на это и направлено внеочередное веерное исследование.

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