Роскомнадзор выявил сбой в Facebook, WhatsApp и Instagram

Роскомнадзор зафиксировал масштабный сбой в Facebook и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. Проблемы с доступом к сервисам у пользователей начались около 18:30 мск понедельника и на момент подписания номера продолжались.

"По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, на территории многих стран фиксируются сбои в работе сервисов Facebook. Недоступность ресурсов подтверждает сама компания", - сообщили в ведомстве.

Из-за притока новых пользователей в понедельник заметно выросла нагрузка на другие сервисы. В частности, о трудностях с серверами заявляли в Telegram.