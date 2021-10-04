Роспотребнадзор: Массовые мероприятия по всей России остановлены

Исключения составляют случаи, когда они организуются как мероприятия свободные от коронавирусной инфекции. "Это отдельные случаи, они идут по специальным правилам, которые неукоснительно соблюдаются", - подчеркнула она на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. По действующим санитарным нормам только два региона могут проводить массовые мероприятия с участием 1-3 тысяч человек.
Проведенная ведомством по требованию премьер-министра Михаила Мишустина проверка мер, которые регионы предпринимают для нераспространения коронавируса, также вызвала ряд вопросов к контролю масочного режима. Особенно это касается тех субъектов Федерации, где рост заболеваемости превышает средний по стране: в них, по словам Поповой, количество контрольных мероприятий и вынужденных наказаний минимально - менее 10 за весь сентябрь. "Контроль за соблюдением всех требований - это крайне важная составляющая сегодняшнего дня", - напомнила она.