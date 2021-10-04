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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа

С четвертого октября во всех субъектах Российской Федерации начинает работу горячая линия Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа. Консультацию можно будет получить по 15 октября, сообщается на сайте ведомства.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Специалисты не только напомнят о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа, но и расскажут об отличиях симптомов этих заболеваний, о том, что делать при первых признаках недомогания, как подготовиться к прививке от гриппа, а также ответят на другие вопросы в рамках тематики.

Отмечается, что номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

В конце сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что за неделю в России были обнаружены порядка 21 вируса гриппа AH3N2. По ее словам, такое количество находок на одну неделю сентября - это много. "Поэтому сегодня крайне важно, чтобы люди были привиты не только от ковида, но и от гриппа", - отметила Попова.

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