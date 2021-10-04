Россия обошла другие страны по темпам роста внутренних перелетов

Пассажирооборот на внутренних рейсах в России, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), в августе 2021 года вырос сразу на 32% по сравнению с августом 2019 года. С такими показателями Россия вышла в лидеры.

Многие авиакомпании внутри страны пока летают в убыток, но потери компенсируют госсубсидии. Фото: Татьяна Андреева

ИАТА приводит данные в пассажирокилометрах, это число перевезенных пассажиров, умноженное на расстояние. В "минусе" оказались крупнейшие страны по доле авиаперевозок - Китай (-57%), Индия (-44,8%), США (-13,2%).

В начале сентября министр транспорта Виталий Савельев отмечал, что российские авиакомпании в 2021 году перевезут 100 млн человек и авиаперевозки внутри страны вырастут на 17% по сравнению с 2019 годом. В августе, по данным Росавиации, авиакомпании перевезли 13,9 млн пассажиров, за январь-август - 71,2 млн пассажиров по России и за рубеж.

Причиной роста внутренних авиаперевозок являются размеры страны и наличие территорий, где просто нет альтернативы воздушным судам

Базовая причина роста внутренних перевозок в России - размеры страны и наличие территорий, где просто нет альтернативы воздушному транспорту, говорит эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Внутренние перевозки имеют большой потенциал, он реализуется в период ограничений на международных направлениях. Но пока многие авиакомпании на внутренних линиях летают в убыток. Компенсировать потери позволяют субсидии.

С открытием международных направлений спрос будет восстанавливаться и за счет внутренних рейсов, говорит руководитель портала "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Но это лишь замедлит темпы роста на внутренних направлениях, считает он.