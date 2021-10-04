Россияне оставили в дневниках самонаблюдения на госуслугах 47 млн записей

Всего в дневниках самонаблюдения на госуслугах россияне, прошедшие вакцинацию, оставили почти 47 млн записей о своем самочувствии. Об этом на форуме "Биотехмед" рассказал замминистра здравоохранения Павел Пугачев.

Он обратил внимание, что сведения о состоянии своего здоровья в дневник вносили люди разных возрастов. В большинстве случаев они писали, что чувствуют себя после прививки хорошо, или сообщали о тех побочных эффектах, которые предусмотрены в инструкции препарата: у кого-то в день вакцинации поднималась температура или болела рука, в которую был сделан укол.

"Мы не ожидали, что настолько активно граждане будут вести дневник самонаблюдения. Но мы получили обратную связь - люди готовы делиться информацией о самочувствии", - сказал замминистра.

Он также подчеркнул, чтобы построить качественное здравоохранение - необходимо выстроить коммуникацию с пациентами. По словам Пугачева, диспансеризацию, например, россияне пока проходят недостаточно активно.