Рост цен на мировом продовольственном рынке, вызванный последствием пандемии, все более очевидное изменение климата и внедрение новых технологий заставляют российских аграриев пересматривать традиционные структуры посевов.

Однако процесс это долгосрочный, поэтому в минувшем сезоне больших изменений в топе рентабельных культур не предвидится, сразу оговариваются эксперты, опрошенные "Российской газетой". "Пока аграрии озадачены выживанием, поэтому больших экспериментов на полях Южного федерального округа ждать не стоит, - рассказал "РГ" советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш. - Но стратегия сохранения рентабельности важна. Поэтому в основу структуры посевов у нас закладывается озимая пшеница. Она дает урожайность выше яровой".

А еще пшеницу можно в любое время продать по мировым ценам, добавляет эксперт. Кроме того, она самая простая и удобная для возделывания. По словам Корнюша, Ростовская область уже много лет собирает не меньше 10 миллионов тонн зерновых в год.

Еще одна рентабельная культура - подсолнечник. Затраты на него выше, но и цена более привлекательная. В этом сезоне в России подсолнечником может быть засеяна рекордная площадь, но перепроизводства не ждут. В одной только Ростовской области мощностей по переработке больше, чем объемов производства. Дефицит сырья на руку аграриям.

"Вероятно в прошлом сезоне лучшие финансовые показатели будут у производителей подсолнечника. Хорошо показала себя и пшеница, - рассказал "РГ" руководитель аналитического агентства "Совэкон" Андрей Сизов. - Однако из-за экспортной пошлины доходность в этом сезоне упадет. Сельхозпроизводители пока не понимают, во сколько обходятся пошлины. По нашим расчетам, сегодня они недополучают около трех с половиной тысячи рублей за тонну пшеницы".

Пшеницу можно в любое время продать по мировым ценам, это самая волатильная сельхозкультура. При этом перспективны подсолнечник и соя

Да, цены на мировых товарных рынках высокие, но эти "сверхдоходы" уходят в бюджет, продолжает эксперт. При этом расходы аграриев на сельхозтехнику, удобрения и агрохимию выросли пропорционально доходам, но эти издержки им не компенсируются. В перспективе дисбаланс может быть больше, потому что пошлина может быть повышена на фоне растущих мировых котировок.

По мнению Андрея Сизова, одной из самых перспективных культур на ближайший сезон будет соя. Она тоже обложена пошлиной, но Россия остается ее нетто-импортером, и ценообразование на культуры у нас идет исходя не от экспорта, а от импортных цен.

"С точки зрения маржинальности в новом сезоне также неплохо будут выглядеть рапс и масличный лен, потому что вывозных пошлин на масло нет. В связи с отсутствием пошлины может быть интересна и рожь, которая в последние годы сдавала позиции. Также перспективны продовольственный овес, горох и ряд других нишевых культур. Но это считаные доли процента рынка", - отмечает Андрей Сизов.

Если же мыслить стратегически, то очевидно - изменения назрели. Сейчас аграрии присматриваются к альтернативным зерновым. Интересен ячмень, хотя с южными регионами, ориентированными на Причерноморский рынок, конкурирует Украины. Большой потенциал у кукурузы.

"Показателен пример США. Несколько лет американский минсельхоз рекомендовал сокращать посевы пшеницы и расширять клин кукурузы. С одного акра там можно получить гораздо больше прибыли. В итоге Россия обогнала США по объему экспорта зерна и вышла на первое место в мире. Но с финансовой точки зрения американцы от такого изменения выиграли", - обратил внимание в разговоре с "РГ" редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев.

Потенциал для увеличения посевов и спроса на кукурузу в России есть

К сожалению, в России не столь подходящий климат для кукурузы, мы можем ее сеять только в ограниченном ареале. Да и большого спроса у животноводов нет. Также нет массового производства биотоплива. Копировать историю США недальновидно. Но потенциал для увеличения посевов и спроса на кукурузу точно есть. "Государство вкладывает в животноводство большие средства. И скот, и птица питаются комбикормами на основе кукурузы", - говорит Юрий Корнюш.

В целом юг России будет оставаться главным производителем пшеницы и подсолнечника, основные покупатели которых Турция, страны Магриба и арабские страны, говорит Дмитрий Беляев. Дальний Восток, ориентированный на рынки Китая и Юго-Восточной Азии, может наращивать производство сои. А центральные регионы могут прибавить в производстве конопли и льна-долгунца, для этого там хороший климат. И многие регионы центральной части страны планируют создавать производственные кластеры по этим направлениям, - говорит Беляев. - Например, в Торжокском районе Тверской области планируют построить льняной кластер. В ближайшие годы там разместится опытно-экспериментальное хозяйство и агротехнопарк, где будут заниматься производством и испытанием специализированной техники. Поддерживают льноводство и в Смоленской области. Субсидии позволили местным аграриям буквально за несколько лет утроить производство льна. Неясно, насколько эти две культуры смогут заменить традиционные, но пока все выглядит интересно.